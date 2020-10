Nekdanji tekmovalci Otoka ljubezni izdali skrivnosti snemanja

Tudi ure na telefonih so kazale napačen čas in ure v avtomobilih, ki so jih peljali na zmenke, so kazale drugačen čas od tistega na telefonu.

"Nikoli ne veš, koliko je ura," je povedala Montana Brown v intervjuju za The Independent in dodala: "Če je bil kadilski kotiček ob zbujanju še vedno v senci, smo vedeli, da je ura manj kot 7. zjutraj, sicer pa nismo imeli pojma, kateri del dneva je."

Chris Williamson , prav tako nekdanji tekmovalec, pa je pojasnil, zakaj jih med obroki nikoli ne snemajo: "Ste že kdaj slišali, kako na mikrofonu zveni, ko nekdo je kosilo? Med tem ko ima tekmovalec ob vratu mikrofon in je svoj obrok, se na zvočnikih to sliši, kot bi nekdo tacal po mokrem blatu. Precej ogabno."

Čeprav imajo tekmovalci resničnostnega šova Otok ljubezni, ki ga lahko spremljamo tudi na VOYO , svojo kuhinjo in dobro založen hladilnik ter shrambo, jih nikoli ne vidimo, da bi jedli prave obroke ali si celo kuhati. Kuhano hrano tekmovalcem namreč dnevno dostavijo in tako poskrbijo, da se prehranjujejo zdravo. "Hrana je bila nebeško dobra in če smo bili med obroki lačni, smo lahko prosili za kakšen manjši prigrizek," je za britanski Cosmopolitan povedala nekdanja tekmovalka Kady McDermott.

Po besedah ene od tekmovalk dekleta nenehno jemljejo kontracepcijo, saj se tako izognejo mesečnemu perilu in nevšečnostim, povezanim z njim. "Grozno bi bilo, če bi se zjutraj zbudile in bi na postelji videle krvav madež," je povedala in dodala, da verjetno nobeni ne bi bilo prijetno biti ves dan v kopalkah.

Uživanje alkohola je omejeno

Tako kot večina resničnostnih šovov, v katerih so tekmovalci zaprti v isti hiši, je tudi za Otok ljubezni značilno, da pride do prepirov, solza in vsesplošne drame. Nekateri se morda sprašujejo, ali k temu pripomore preveliko uživanje alkoholnih pijač. "Prvih nekaj dni so nam dovolili, da pijemo alkohol, da se bolje spoznamo in se sprostimo, kasneje pa pijačo omejijo na dva decilitra vina na osebo,"je pojasnila McDermottova. Druga tekmovalka, Montana Brown, je pojasnila, da so producenti zelo striktni, kar se tiče alkohola: »Večino časa nam je pripadala ena alkoholna pijača na osebo.«

Tekmovalcem nudijo lepotne storitve

Ker šov zahteva, da so tekmovalci ves čas tekmovanja urejeni in čim lepši, so producenti seveda poskrbeli tudi za to, a tega ne razglašajo. V hišo prihajajo kozmetičarke, ki skrbijo za urejene nohte ženske zasedbe ter za popolno povoskana telesa, moški pa so deležni profesionalnega britja in seveda urejanja pričesk.

Tekmovalci imajo telefone, ki delujejo le znotraj vile

Čeprav so tekmovalci odrezani od zunanjega sveta, dobijo ob vstopu vsak svoj prenosni telefon. Z njihovo pomočjo namreč producenti komunicirajo s tekmovalci, jih vabijo na zmenke z drugimi tekmovalci in jih obveščajo o novih izzivih, poleg tega pa jih tekmovalci lahko uporabljajo za dopisovanje med seboj."Vse ostalo je blokirano, dostop smo imeli le do Twitterja, da smo lahko brali komentarje, in do aplikacije šova," je povedal Tom Powell.

Producenti tekmovalce prisilijo, da se zjutraj zbudijo

Gledalcem se verjetno zdi sanjsko, da lahko tekmovalci živijo v vili na Majorki. A tekmovalci morajo zvečer iti spat že ob pol desetih, zbujajo pa jih s pomočjo zvočnikov, po katerih zjutraj predvajajo glasbo.