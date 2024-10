Nemirni: Napeta srbska serija s fantastičnim scenarijem

Kriminalna drama Nemirni gledalce popelje po temačnih ulicah na popotovanje, polno spletk in nevarnosti. V seriji, posneti po romanu Marka Popovića, spremljamo policijsko inšpektorico Mirno Paligorić, ki se sooča z lastnimi demoni, medtem ko skuša rešiti pet let star zločin. Primer ne preizkuša samo njene detektivske veščine, ampak tudi po naključju razkrije temno vez med državo, tajnimi službami in podzemljem. Mirna odkrije, da so v primer vpleteni veliko močnejši ljudje, kot je sprva mislila. Pri preiskovanju lažnih obdukcij in korupcije v policiji se mora Mirna soočiti z resno grožnjo, ki bi jo lahko stala življenja, hkrati pa poskuša rešiti tudi težave v zasebnem življenju.

"Serija je zelo všečna in te pritegne k gledanju. Nenehno te zanima, kaj se bo zgodilo naprej. Režiser Darko je znan po tem, da zna 'zvoziti' tako zgodbo," je dejal Nikolić.