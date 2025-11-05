Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Nemška igralka Nina Hoss dobila vlogo v ameriški produkciji The Julia Set

Los Angeles, 05. 11. 2025 21.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Nemška igralka Nina Hoss je septembra premierno predstavila film Hedda na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, kjer je prejela nagrado za vlogo, zdaj pa je pred kamero za svojo naslednjo ameriško produkcijo. Dobila je vlogo v filmu The Julia Set, ki bo po podatkih produkcijske hiše Hanway Films drama o odraščanju.

Podrobnosti o vlogi, ki jo bo odigrala igralka iz Stuttgarta še niso bile objavljene. Znano pa je že, da bosta v filmu nastopila tudi ameriška igralka Gillian Anderson, znana iz Dosjejev X, in britanski igralec Jason Isaacs, znan iz serije Harry Potter. Naslovno junakinjo Julio bo odigrala ameriška novinka Chase Infiniti, ki je pred kratkim debitirala v akcijskem trilerju Ena bitka za drugo.

Nina Hoss je že večkrat sodelovala v ameriških produkcijah.
Nina Hoss je že večkrat sodelovala v ameriških produkcijah. FOTO: Profimedia

Film The Julia Set bo pripovedoval o mladi matematičarki, ki sodeluje na prestižnem tekmovanju za študente matematike in se mora uveljaviti na področju, na katerem prevladujejo moški. Scenarij je napisala kalifornijska ustvarjalka Niki Byrne, ki je prevzela tudi režijo. Po poročanju portala Deadline se je snemanje filma že začelo v Londonu.

Nina Hoss je doslej že večkrat sodelovala v ameriških produkcijah, kot sta vohunska serija Domovina in drama Tar, v kateri je zaigrala s Cate Blanchett. Film Hedda, prirejen po klasični igri Henrika Ibsena, je njeno zadnje tovrstno sodelovanje. Posnela ga je ameriška režiserka Nia DaCosta, igralki pa je na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu v septembru prinesel nagrado za igro.

nina hoss igralka film the julia set
Naslednji članek

Te igralke bodo v filmih o Beatlih zaigrale njihove partnerke

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330