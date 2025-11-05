Nemška igralka Nina Hoss dobila vlogo v ameriški produkciji The Julia Set

Podrobnosti o vlogi, ki jo bo odigrala igralka iz Stuttgarta še niso bile objavljene. Znano pa je že, da bosta v filmu nastopila tudi ameriška igralka Gillian Anderson , znana iz Dosjejev X , in britanski igralec Jason Isaacs , znan iz serije Harry Potter . Naslovno junakinjo Julio bo odigrala ameriška novinka Chase Infiniti , ki je pred kratkim debitirala v akcijskem trilerju Ena bitka za drugo .

Film The Julia Set bo pripovedoval o mladi matematičarki, ki sodeluje na prestižnem tekmovanju za študente matematike in se mora uveljaviti na področju, na katerem prevladujejo moški. Scenarij je napisala kalifornijska ustvarjalka Niki Byrne, ki je prevzela tudi režijo. Po poročanju portala Deadline se je snemanje filma že začelo v Londonu.

Nina Hoss je doslej že večkrat sodelovala v ameriških produkcijah, kot sta vohunska serija Domovina in drama Tar, v kateri je zaigrala s Cate Blanchett. Film Hedda, prirejen po klasični igri Henrika Ibsena, je njeno zadnje tovrstno sodelovanje. Posnela ga je ameriška režiserka Nia DaCosta, igralki pa je na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu v septembru prinesel nagrado za igro.