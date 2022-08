Nemška kinoteka ob 80-letnici počastila režiserja Wernerja Herzoga

V Nemški kinoteki so režiserju Wernerju Herzogu ob njegovi 80-letnici posvetili razstavo. Herzog s svojimi filmi že desetletja zaznamuje svet sedme umetnosti. Revija Time ga je pred nekaj leti uvrstila med najvplivnejše osebnosti. Na razstavi sta tako on kot njegov način dela in pripovedovanja zgodb predstavljena kot popkulturni fenomen.

Razstava v Nemški kinoteki združuje približno 250 eksponatov. Veliko je med njimi arhivskih posnetkov, vključeni so tudi video gradivo in osebna pisma. Na razstavi je predstavljen kot popkulturni fenomen, denimo legende, ki obkrožajo njegovo osebo ali njegova gostovanja v serijah Simpsonovi in Vojna zvezd - The Mandalorian. Predvsem pa razstava predstavi njegov način dela in pripovedovanja zgodb o naravi, ljudeh in resničnosti.

Kot so zapisali v Nemški kinoteki, je Werner Herzog s svojimi filmi ustvaril izjemne podobe, ki daleč presegajo tisto, kar smo vajeni videti v kinu. Posnel je igrane filme, kot sta Fitzcarraldo s Klausom Kinskim in Kraljica puščave z Nicole Kidman, pa tudi dokumentarce, kot sta Die Höhle der vergessenen Träume (Jama pozabljenih sanj) in Begegnungen am Ende der Welt (Srečanja na koncu sveta) o Antarktiki.