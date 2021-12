Nenad Mirković, menedžer Bara: V šovu ne bomo iskali sporov

Nenad Mirković bo menedžer lokala, v katerem bodo delali tekmovalci resničnostnega šova Bar , ki ga bomo od 22. decembra spremljali na VOYO. Nenad ima dolgoletne izkušnje v gostinstvu, delal je v prestižnih beograjskih lokalih, poleg tega pa ima izkušnje tudi z delom na križarkah. Zdaj pravi, da je čas, da svoje znanje prenese na druge. Ko je videl poziv, da Kurir TV išče menedžerja za novi Bar, ni okleval in se je prijavil. »Videl sem neke reklame in sem bil takoj zainteresiran. Nisem tip človeka, ki bi sicer spremljal klasične resničnostne šove. Bar pa mi je bil všeč, saj ne gre za koncept, kjer se deset ljudi zapre v eno sobo in potem se v to sobo pripelje še nekdanje dekle enega od tekmovalcev in samo čakaš na spor. Všeč mi je, da je pri Baru v ospredju delo, gre za progresiven šov. Fokus je, da se izpolni naloga, gre za skupno dobro. Ko sem se prijavil, nisem niti vedel, katero pozicijo bom dobil. Prijavil sem se, da bi bil tekmovalec, smo se pa s produkcijo na koncu dogovorili, da sem popoln kandidat za mentorja in menedžerja,« je povedal za portal Kurir. Več v intervjuju spodaj.

Tekmovalci so izbrani. Si jih že spoznal?

Nisem še. Videl sem, kdo je v ožjem krogu, in lahko rečem, da so zelo zanimiva skupina ljudi. Mladi, lepi ljudje, ki delajo v gostinstvu, so pa zelo različnih profilov. Eden dela v elegantni kavarni, drugi v lokalnem baru, tretji v svoji soseski, eden v restavraciji, ena je hostesa …

Kako bi ti opisal resničnostni šov Bar? Kako ga vidiš?

To ni klasičen šov. Snema se na več lokacijah – v stanovanju, kjer živijo, na delovnem mestu, tudi na ulici, ko grejo po nakupih, v telovadnico. To je velik projekt, ki predstavlja prav poseben izziv za produkcijo in za tekmovalce.

Zakaj bo Bar pritegnil pozornost občinstva? Kaj bo nudil gledalcem?

Delo v gostinstvu je zelo živahno in nenehno se dogajajo neverjetno stvari. Gost pride in je tam eno uro, mi pa ostajamo tam cel dan in vidimo marsikaj. Zdaj bo vse to videlo tudi občinstvo, saj bo Bar pod nenehnim videonadzorom in na voljo občinstvu v vpogled. Videli bodo pogovore med prijatelji, videli bodo, kako ljudje naročajo vodo, kako bo gost naročil kavo, ko bo natakar že očistil kavomat. Odkrile se bodo vse situacije dela za 'šankom'.

Kakšna bo tvoja vloga v šovu?

Poskušal bom biti nekdo, ki bo priskočil na pomoč, ko bo to potrebno. Miril bom situacijo in poskrbel, da se potencialne drame ne bodo dogajale pred gosti, saj imamo za to posebno sobo, kamor se lahko zatečemo. Tam bom, da preverim njihovo delo, da pogledam, kako so prešteli denar. Delo bo prepuščeno njim, tekmovalcem, na koncu bodo morali tudi sami opravljati delo menedžerja. Ko se bo treba znajti, se bodo morali znajti. Na primer, ko bodo potrebovali delavca, da jim kaj pomaga, ko bodo morali v nabavo, ali ko bodo potrebovali rdečo preprogo, kaj narediti, če ostanejo brez pijače, sami morajo naročati robo. Vse to je zdaj na njih.