Nepozabni prizori Naše male klinike, ki so vas nasmejali

Kdo se ne spomni legendarnega vratarja Vesa in poslovne direktorice Magde Velepičke? In doktorjev Jarca, Krote, Muca, Vrabca in sestre Franje? Pa seveda nikoli ozdraveli pacient Srečko Debevc, ki je bil tako zelo navdušen nad sestro Franjo? Vsa ta imena nas spomnijo na ponedeljkove večere med letoma 2004 in 2007, ko smo na POP TV spremljali priljubljeno humoristično serijo Naša mala klinika.

Naša mala klinika POP TVje že od leta 1999 skrbel za svoje gledalce z domačo produkcijo, ko so se vsi pred malimi zasloni ob ponedeljkih lahko zabavali s serijo TV Dober Dan, kasneje je sledila serija Pod eno streho, leta 2004 pa je nastopila ena najbolj priljubljenih televizijskih komedij - Naša mala klinika. Le kdo se ne spomni druščine razigranih zdravnikov, katerih vloge so prevzela nekatera večja imena slovenske igralske scene, med drugim Sebastian Cavazza, Jože Hočevar - Rifle, Janez Škof, Jurij Zrnec, Gojmir Lešnjak ... Sestro Franjo je upodobila edinstvena Alenka Tetičkovič, večnega pacienta Srečka Debevca pa je igral Dario Varga. Rado Mulej se je vtisnil v spomin kot reševalec Mile,Jernej Šugman pa je v Naši mali kliniki upodobil legendarno vlogo vratarja Vesa. Vsestranski Veso: le varnostnik ali tudi čarovnik? Vesu vloga varnostnika oziroma vratarja vsekakor pristoji bolje kot vloga čarovnika. Zakaj? Njegov trik, ki ga je pripravil za zabavo pacienta gospoda Debevca se ni končal najbolje. Fizioterapevt Cvetko najprej kot pacient: Doktor, beri mojo pantomimo! Fizioterapevt Cvetko se je ekipi Naše male klinike pridružil nekoliko kasneje. Mile in dr. Ščinkovec sta ga najprej spoznala kot pacienta. Slednji se je moral s svojim pacientom nekoliko potruditi, saj zaradi ovire v ustih, ni mogel govoriti. In če ga Mile ni razumel ni, je bil dr. Ščinkovec odličen 'bralec' Cvetkove pantomime. Češki pacient: Kakšna je diagnoza? Do zapletov pri komunikaciji pa ni prišlo le pri pacientih s poškodbami kot je Cvetkova v prejšnjem prizoru. Do zapleta je prišlo tudi, ko je doktor Muc prejel pacienta, ki je prihajal s Češke. Komunikacija? Zapletena! Okoliščine? Glede na to, da sta bila poleg še doktor Jarc in doktor Vrabec - otežena! 'Sem bil in bom ostal Veso' Zakaj se zdi, da so imeli zdravniki Naše male klinike kar nekaj težav pri sporazumevanju? Tu je še en primer. Seveda, na vrsti je Veso, kdo pa drug. Osnove slovenščine? Velik izziv. Vesova svadba: med pevci tudi dr. Muc Na svadbi Vesota je bil na pojedini tudi doktor Muc. A ne le, da je bil eden od gostov, Muc je tudi zapel. Kaj? Poglejte si v videu.