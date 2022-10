Neprepoznavna Emma Thompson odprla Londonski filmski festival

Dvakratna oskrajeva nagrajenka Emma Thompson je med drugim še povedala, da je ustvarjanje filma za otroke "sveto" , saj je potrebno, da se iz umetnikov izvleče najboljše. Igralka, ki v filmu uporablja različno protetiko in kostume, da bi upodobila zelo impozantno verzijo ravnateljice, je vlogo v Matildi označila za fizično najzahtevnejšo v svoji filmski karieri. Za pripravo na snemanje je namreč vsak dan potrebovala šest ljudi in več ur.

Oskarjevka Emma Thompson , ki je v Matildi zaigrala strašljivo ravnateljico Agatho Trunchbull, je na novinarski konferenci ob začetku festivala izpostavila "temačnost" uveljavljenega otroškega pisatelja Dahla. Najnovejša dramatizacija Dahlovega romana iz leta 1988 o izjemni deklici z bujno domišljijo in ostrim umom temelji na nagrajenem muzikalu, ki so ga leta 2011 predstavili v Londonu.

Matildo je v filmski različici muzikala upodobila 13-letna Alisha Weir. "Bila sem res živčna, ker je bil to moj prvi veliki film (...). Delati s temi neverjetnimi ljudmi je precej strašljivo," je priznala in dodala, da so njeni soigralci fantastični ljudje in da so bili "tako prijazni" na snemanju.