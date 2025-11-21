Svetli način
Neprepoznavna Glenn Close šokirala splet

Los Angeles, 21. 11. 2025 14.46 | Posodobljeno pred 1 uro

E.M.
Izšel je prvi napovednik novega filma iz franšize Igre lakote. Pozornost javnosti je ukradla igralka Glenn Close, ki je v vlogi popolnoma neprepoznavna. Z osmimi oskarji nominirana zvezdnica je v nedavnem intervjuju dejala, da je zelo uživala v vživljanju v lik Drusille Sickle, zlovešče uradnice Iger.

78-letna igralka Glenn Close je znana po številnih vlogah, v katerih se v lik vživi do te mere, da je skorajda neprepoznavna. S pomočjo kostuma in maske ji je to uspelo tudi tokrat. Izšel je namreč prvi napovednik novega filma iz franšize Igre lakote The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, v njem pa na prvi pogled z osmimi oskarji nominirane zvezdnice marsikdo ni prepoznal.

Neprepoznavna Glenn Close v napovedniku za film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.
Neprepoznavna Glenn Close v napovedniku za film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. FOTO: Profimedia

Zvezdnica se v napovedniku pojavi v rumeni opravi iz lateksa, njeno značilno sivo pričesko pa je zamenjal paž oranžne barve. Igralki so s pomočjo maske nekoliko spremenili tudi obrazne poteze in ji za dopolnjen videz zlovešče uradnice Iger Drusille Sickle dali tudi umetne zobe.

Close je v nedavnem intervjuju dejala, da je zelo uživala v vživljanju v lik. "Vživljanje v takšne like je vedno zabavno. Igre lakote so še eno sodelovanje, pri katerem uživam. Film je tako velik, toliko je statistov, helikopterjev, kočij in konjev," je navdušeno zaupala portalu Entertainment Tonight. V filmu poleg zvezdnice igrajo tudi Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace, Maya Hawke, Whitney Peak in Kelvin Harrison Jr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Filmske preobrazbe legendarni hollywoodski legendi niso tuje. Spomnimo, leta 2011 je v filmu Albert Knobs upodobila žensko, ki se je v 19. stoletju na Irskem izdajala za moškega butlerja. V lanskoletni grozljivki The Deliverance je zopet presenetila z vlogo babice v oprijetih oblačilih in izstopajočih ličilih. Ne smemo pozabiti niti na ikonično upodobitev Cruella de Vil v filmih 101 in 102 dalmatinca.

