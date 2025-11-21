Neprepoznavna Glenn Close šokirala splet

78-letna igralka Glenn Close je znana po številnih vlogah, v katerih se v lik vživi do te mere, da je skorajda neprepoznavna. S pomočjo kostuma in maske ji je to uspelo tudi tokrat. Izšel je namreč prvi napovednik novega filma iz franšize Igre lakote The Hunger Games: Sunrise on the Reaping , v njem pa na prvi pogled z osmimi oskarji nominirane zvezdnice marsikdo ni prepoznal.

Zvezdnica se v napovedniku pojavi v rumeni opravi iz lateksa, njeno značilno sivo pričesko pa je zamenjal paž oranžne barve. Igralki so s pomočjo maske nekoliko spremenili tudi obrazne poteze in ji za dopolnjen videz zlovešče uradnice Iger Drusille Sickle dali tudi umetne zobe.

Close je v nedavnem intervjuju dejala, da je zelo uživala v vživljanju v lik. "Vživljanje v takšne like je vedno zabavno. Igre lakote so še eno sodelovanje, pri katerem uživam. Film je tako velik, toliko je statistov, helikopterjev, kočij in konjev," je navdušeno zaupala portalu Entertainment Tonight. V filmu poleg zvezdnice igrajo tudi Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace, Maya Hawke, Whitney Peak in Kelvin Harrison Jr.