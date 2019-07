Nesreče na snemanjih, ki so bile za igralce skoraj usodne

Nesreče nikoli ne počivajo, tako je tudi na snemalnih prizoriščih svetovno znanih filmov. Igralci so večkrat izpostavljeni nevarnostim in žrtvujejo svoje življenje med snemanjem številnih prizorov. Kateri igralci so se za las izognili tragičnim izidom?

Zdi se, da imajo igralci sanjsko delo, a so velikokrat izpostavljeni nevarnostim. Kljub številnim varnostnim protokolom se zgodi, da kamere začnejo teči in prizor uide z vajeti, igralci pa se znajdejo v smrti nevarnosti. Poleg igralcev se pogosto ponesrečijo tudi ostali člani ekipe. Pisali smo že o eksploziji na snemanju Jamesa Bonda, kjer se je poškodoval član filmske ekipe. Zgodijo pa se tudi namerne poškodbe, kot je to bilo na snemanju filma Čarovnice, kjer so člana produkcijske ekipe zabodli v vrat.

Ed Harris je skoraj ostal brez zraka. FOTO: Profimedia

Že več desetletij krožijo govorice, da je Ed Harris udaril Jamesa Camerona v obraz, medtem ko so snemali znanstvenofantastični film Brezno leta 1989. Razlog za to naj bi bil, da je Harrisu v njegovi potapljaški opravi zmanjkovalo kisika in je hlipal za zrakom. Cameron naj bi to vedel, a mu je zamolčal.

Jackie Chan ima še danes vidne posledice ponesrečenega prizora. FOTO: Profimedia

Jackie Chan je znan po mnogih vratolomnih prizorih, kjer ni prosil za kaskadersko pomoč. Njegova trma ga je stala številnih poškodb tudi na snemanju akcijske komedije Božji oklep leta 1986, ko je zdrsnil z drevesa in si zlomil lobanjo. Padel je 25 metrov in z glavo udaril ob kamen. Še danes ima v lobanji luknjo, ki je prekrita s plastičnim čepom.

Zaradi lastnega predloga je Aaron Paul utrpel poškodbe. FOTO: Profimedia

Aaron Paul, zvezda serije Kriva pota, se je znašel na robu smrti ob ustvarjanju prve sezone omenjene serije leta 2008. Predlagal je, da premaknejo prizorišče snemanja, a se je ob tem opekel, saj je s strehe bližnje stavbe padel velik kamen neposredno na mesto, kjer se je nahajal igralec.

Halle Berry je z glavo udarila ob betonska tla. FOTO: Profimedia

Na snemanju se je ponesrečila tudi igralka Halle Berry, ki je v trilerju Klic v sili snemala akcijski prizor in ob padcu z glavo udarila ob betonska tla. Na srečo je igralka hitro okrevala.

Tom Hanks je za legendarni film veliko žrtvoval, tudi svoje zdravje. FOTO: Profimedia

Tom Hanks je utrpel manjšo poškodbo noge med snemanjem drame Brodolom leta 2000. Okužil se je s smrtonosno bakterijo in tri dni preživel v bolnišnici. Če ne bi odšel na zdravljenje, bi lahko bila zanj okužba usodna.

Gerard Butler je za las ušel smrtonosni globini morja. FOTO: Profimedia

Nevarne vode so skoraj vzele življenje Gerardu Butlerju, ki je med snemanjem filma Deskarji leta 2012 surfal v severni Kaliforniji. Igralcu je zaradi močnih valov pristal v vodi in bi se brez pomoči produkcijske ekipe utopil.

Tom Cruise je imel več nesreč na svojih snemanjih. FOTO: Profimedia

Toma Cruisa je na snemanju filma Na robu jutrišnjega dneskoraj ubila soigralka Emily Blunt, ki je vozila avto med avtomobilsko dirko. "Ko sem naredila desni zavoj, sem slišala vpliti Cruisa: 'Zaviraj, zaviraj, zaviraj,' jaz pa sem prepozno reagirala in se zaletela v drevo. Ne morem verjeti, skoraj sem ubila Toma Cruisa,"je povedala igralka. To pa ni bil edini prizor, kjer smo skoraj izgubili legendo akcijskih filmov, saj se je v nesreči znašel tudi leta 2003 v filmu Poslednji samuraj. Električni konj, na katerega je moral skočiti igralec, je imel okvaro. Iz snemalnega pripomočka je pogledalo rezilo, ki je zvezdniku skoraj prerezalo vrat.

Johnnyja Deppa je poteptal konj. FOTO: Profimedia

Pravi konj pa je skoraj poteptal Johnnyja Deppa na snemalnem prizorišču filma Osamljeni jezdec, ko ga je žival vrgla s svojega hrbta. Igralec jo je odnesel samo z modricami.

Kristen Chenoweth je imela nesrečo že na prvem dnevu snemanja. FOTO: Profimedia

Kristen Chenoweth se je ponesrečila že na njenem prvem snemanju drame Dobra žena leta 2013, ko je nanjo padla snemalna luč in ji poškodovala obraz. Zaradi zlomljenega nosu in zob so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima poškodovano lobanjo, hrbtenico in rebra.

Jennifer Lawrence se je skoraj zadušila zaradi prevelike količine dima. FOTO: Profimedia

Oskarjevka Jennifer Lawrence je na prizorišču filma Igra lakote leta 2012 morala teči skozi tunel. Tam pa se je zaradi prevelike količine dima skoraj zadušila, saj je naprava, s katero so proizvajali dim, pokvarila.

Nesreča se je zgodila tudi na snemanju filma Labirint. FOTO: Profimedia

Skoraj jo je skupil tudi Dylan O'Brien v svoji vlogi v filmu Labirint: zaton. Igralec je moral skočiti z enega avta na drugega, pri tem pa je padel pod vozilo in si pri tem poškodoval obraz. Njegove poškodbe so bile tako resne, da so snemanje filma prestavili za kar celo leto.

Na Dominica Purcella je padla železna palica. FOTO: Profimedia

Igralec znamenite serije Beg iz zapora, Dominic Purcell, je dobil udarec v glavo. Nanj je padla železna palica, igralec pa si je pri tem zlomil nos in utrpel hudo poškodbo glave.

Sylvester Stallone si bo najbolj zapomnil prizor iz filma Rocky 4. FOTO: Profimedia