Ko se na parketu srečajo Slovenec, Srb, Hrvat in Bosanec

Na parketu se srečajo Slovenec, Srb, Hrvat in Bosanec ter igrajo košarko. No, ali pa se samo pogovarjajo, saj štirje, o katerih govorimo, tokrat niso driblali, ampak snemali oglas za pivo. Kot v preteklosti Cimerotič in Tavareš ali pa Joksimović, Bešlić in Belan, se bodo tokrat v posebnem izzivu pomerile štiri košarkarske legende.