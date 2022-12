Neusmiljena bitka za sanjskega Tonija, kandidatka razkriva grožnje z nasiljem

Sanjski moški Hrvaške, 31-letni Toni Šćulac , je bil na spoznavnem večeru navdušen nad dekleti, ki so se prišla borit za njegovo srce. Za prve tri kandidatke se je pot že končala, 17 lepotic pa bo dobilo še več priložnosti, da očarajo postavnega znanstvenika. Naslednjo priložnost bodo imele na prvem skupinskem zmenku, na katerega jih bo povabil Toni, žal pa vabilo ne bo namenjeno vsem.

V bitko za srce sanjskega Tonija pa bodo že zarezali tekmovalnost, ljubosumje in spori. Na bojni nogi bosta Olivera in Tamara. Slednja je že med spoznavnim večerom točila solze in enako bo naslednji dan. Tamara bo razkrila: "Res se mi ne da. V kombiju mi ves čas grozi z nasiljem." V mislih bo imela Olivero, a bo diva uživala podporo svojih zaveznic. Matea: "Za vsako malenkost joče. Na živce mi gre." Danijela: "Čas je, da se umakne."

