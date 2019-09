Nevarni Bond: Daniel Craig ves krvav po obrazu

Daniela Craiga, za katerega naj bi bil to zadnji film o tajnem agentu Jamesu Bondu, so paparaci ujeli na snemanju. Glede na posnete fotografije je 51-letni zvezdnik snemal enega od akcijskih prizorov, saj je bil po obrazu močno okrvavljen.

Ekipa se trenutno mudi v Italiji. FOTO: Profimedia

Prve akcijske prizore novega Bonda so v letošnji evropski prestolnici kulture, italijanski Materi, začeli snemati že avgusta. Tokrat pa so na lokaciji opazili tudi slavnega igralca Daniela Craiga, ki naj bi še zadnjič stopil v čevlje slavnega agenta.

Daniel Craig na snemanju 25. filma o Jamesu Bondu. FOTO: Profimedia

Kot lahko vidimo, je 51-letnik snemal zelo nevarne in akcijske prizore, saj je bil njegov obraz ves okrvavljen. Seveda gre za odlično masko. Čeprav je bilo videti, da je ravno končal enega zahtevnejših pretepov, je bil v lanenih hlačah in modri srajci z naramnicami videti zelo eleganten. Svoj Bondovski videz je dopolnil še s sončnimi očali.

Zvezdnik je moral odigrati kar nekaj akcijskih in krvavih prizorov. FOTO: Profimedia

Kot poročajo tuji mediji, se naj bi film začel s prizorom, v katerem Bond, ki ga igra Craig, uživa v pokoju na Jamajki, ko ga njegov stari prijatelj Felix Leiter iz Centralne obveščevalne agencije (CIA) vpokličejo v boj proti novemu sovražniku. 25. film o tajnem agentu ima naslov No Time To Die, svoj pohod v kinematografe pa bo začel 3. aprila naslednje leto. Poleg Craiga v filmu nastopajo tudi Rami Malek, Lashana Lynch in Lea Seydoux. Režijo pa je po kar nekaj zapletih prevzel ameriški režiserCary Joji Fukunaga.

51-letni igralec Daniel Craig je na italijanskih ulicah prava atrakcija. FOTO: Profimedia

Irski igralecPierce Brosnan, ki je najslavnejšega tajnega agenta upodobil štirikrat, si želi v tej vlogi videti žensko: "Zadnjih 40 let smo gledali moške Bonde. Fantje, umaknite se in v to vlogo postavite žensko. Mislim, da bi bilo to vznemirljivo."

Čeprav si to želi, pa hkrati dvomi, da bi družina Broccoli, glavni producenti Bondove franšize, privolila v to. "Mislim, da se to pri Broccolijih ne bo zgodilo," je dejal. Nov film, 25. po vrsti, pa prinaša pomemben zasuk v zgodbi - v njem znamenito tajno številko oziroma šifro 007 nosi agentka, ki jo igra britanska igralka Lashana Lynch.