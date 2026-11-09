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Neve Campbell zopet v boj z zamaskiranim morilcem

Los Angeles, 09. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Neve Campbell

Vesela novica za oboževalce kultne grozljivke Krik. Zvezdnica Neve Campbell je nedavno potrdila, da bo zaigrala v osmem nadaljevanju priljubljene franšize. Novica o osmem delu prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je Krik 7 z 208 milijoni dolarjev zaslužka postal najdonosnejši del franšize.

Igralka Neve Campbell bo zaigrala v filmu Krik 8. Zvezdnica franšize je za tiskovno agencijo Associated Press potrdila, da bo znova upodobila Sidney Prescott. Med pogovorom o svojih prihajajočih projektih je razkrila, da razvija dve seriji, od katerih je eno že prodala, poleg tega pa je v pripravi tudi na osmo nadaljevanje priljubljene franšize.

Neve Campbell zopet v boj z zamaskiranim morilcem.
Neve Campbell zopet v boj z zamaskiranim morilcem.
FOTO: AP

"O Kriku 8 vam nikoli ne smem ničesar povedati. V njem bom nastopila," je bila skrivnostna zvezdnica, ki je ena osrednjih igralk franšize že od prvega filma iz leta 1996. Nastopila je v prvih štirih filmih serije Wesa Cravena, nato pa je franšiza leta 2022 s filmom Krik doživela prenovo. Zgodba se je osredotočila na sestri Carpenter, ki sta ju upodobili Melissa Barrera in Jenna Ortega, Campbell pa je v filmu nastopila v manjši vlogi.

V filmu Krik 6 ni sodelovala zaradi nesoglasij glede plačila. Po izidu šestega dela so Barrero odpustili iz franšize zaradi njenih objav na družbenih omrežjih o vojni med Izraelom in Hamasom. Ortega je nato franšizo zapustila prostovoljno.

Krik 7 je izšel februarja letos.
Krik 7 je izšel februarja letos.
FOTO: AP

Campbell se je nato vrnila v filmu Krik 7, ki je izšel februarja letos. Zgodba se je osredotočila na Sidney in njeno filmsko hčer Tatum, ki jo je upodobila Isabel May. Film je postal najdonosnejši del franšize, saj je ob proračunu 45 milijonov dolarjev po svetu zaslužil 208 milijonov dolarjev. Mesec dni po izidu filma je The Hollywood Reporter potrdil, da pri družbi Spyglass že razvijajo osmi del franšize, scenarij zanj pa pišeta sestri Lilla in Nora Zuckerman.

Kevin Williamson, ki je napisal scenarij za izvirni film iz leta 1996 in režiral Krik 7, je marca za Hello Sidney povedal, da osmega dela ne namerava napisati ali režirati. "Rad bi režiral še en film, za katerega sem že napisal scenarij in ki samo čaka, da najdem čas za režijo. Trenutno delam tudi pri nekaj televizijskih serijah, nad katerimi sem zelo navdušen. Morda bom režiral katero od njih – kdo ve? Pri naslednjem Kriku se bom verjetno nekoliko umaknil in znova ostal le del družine," je dejal.

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