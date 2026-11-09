Igralka Neve Campbell bo zaigrala v filmu Krik 8. Zvezdnica franšize je za tiskovno agencijo Associated Press potrdila, da bo znova upodobila Sidney Prescott. Med pogovorom o svojih prihajajočih projektih je razkrila, da razvija dve seriji, od katerih je eno že prodala, poleg tega pa je v pripravi tudi na osmo nadaljevanje priljubljene franšize.

Neve Campbell zopet v boj z zamaskiranim morilcem. FOTO: AP

"O Kriku 8 vam nikoli ne smem ničesar povedati. V njem bom nastopila," je bila skrivnostna zvezdnica, ki je ena osrednjih igralk franšize že od prvega filma iz leta 1996. Nastopila je v prvih štirih filmih serije Wesa Cravena, nato pa je franšiza leta 2022 s filmom Krik doživela prenovo. Zgodba se je osredotočila na sestri Carpenter, ki sta ju upodobili Melissa Barrera in Jenna Ortega, Campbell pa je v filmu nastopila v manjši vlogi. V filmu Krik 6 ni sodelovala zaradi nesoglasij glede plačila. Po izidu šestega dela so Barrero odpustili iz franšize zaradi njenih objav na družbenih omrežjih o vojni med Izraelom in Hamasom. Ortega je nato franšizo zapustila prostovoljno.

Krik 7 je izšel februarja letos. FOTO: AP