Neverjetni kaskaderski podvigi Toma Cruisa

Nadaljevanje Top Guna v kinematografih še vedno polni filmske blagajne, v njem pa je Tom Cruise znova pokazal, da še vedno čuti "potrebo po hitrosti" in nevarnih vragolijah. Zvezdnik si je v svoji dolgi hollywoodski karieri pridobil status igralca, ki ga v filmskih pripovedih nihče ne more premagati, ob borbi za zmago pa izvaja drzne podvige, za katere pogosto nima kaskaderskega dvojnika. Spomnimo se nekaj njegovih najbolj neverjetnih prizorov, ki jih je herojsko, kot njegovi filmski liki, izvedel sam.

icon-expand Tom Cruise v svojih filmih pogosto izvaja nevarne kaskaderske podvige. FOTO: Profimedia

Matt Damon je voditelju Conanu O'Brienu leta 2019 v pogovorni oddaji zaupal svoj pogovor s Tomom Cruisom, ki daje dober vpogled v zvezdnikovo delovanje. Ko ga je Damon vprašal, kako si je v Misiji: Nemogoče upal skočiti iz stavbe, mu je Tom dejal: "O tem prizoru sem sanjal 15 let in končno sem imel priložnost, da ga posnamem. Torej, kako sem ga izvedel? Šel sem do moškega, ki je skrbel za varnost, in mu pojasnil vse, kar bom naredil. On mi reče: 'Tega ne moreš narediti, ker je preveč nevarno,' in jaz prikimavam. Nato si priskrbim drugega moškega, ki skrbi za varnost." Cruise torej ne dovoli, da mu človek pri kaskaderskih točkah reče ne, sicer se ga po hitrem postopkom znebi. Temu dejstvu pričajo njegovi številni nevarni podvigi, ki jih je izvedel v filmih, v katerih je tistim, ki so skrbeli za njegovo varnost, gotovo povzročil veliko sivih las. 'Izjemen igralec, ki želi vse narediti sam' V šestem delu Misije: Nemogoče se je Tom odločil, da bo helikopter, ki ga vozi njegov nepremagljivi lik Ethan Hunt, pilotiral sam. Pri visokih hitrostih in nevarnih manevrih po Južnih Alpah Nove Zelandije je lovil helikopter, v katerem je sedel soigralec Henry Cavill, le da je njegovega vozil profesionalni pilot. Cruisov koordinator Wade Eastwood za kaskaderske točke je o nevarnosti, ki jo prinese tak podvig, dejal: "Če na zelenem zaslonu nehaš pilotirati, se nič ne zgodi. Spustiš krmilo in rečeš: 'Rez, žal mi je, naj poskusim še enkrat.' Če pa krmilo spustiš pri tem (podvigu, op. a. ), se zaletiš, mrtev si."

icon-expand Tom Cruise je na snemanju sam pilotiral helikopter. FOTO: Profimedia

Kaskader Eastwood je za Men's Journal povedal, da je Tom eden redkih igralcev, ki dejansko zna vse to, za kar pred snemanjem trdi, da zna. "Ko s Tomom delamo te kaskaderske podvige, ne govorimo zgolj o hitrem umiku. Gre za stopnjo, ki zahteva veliko talenta, več, kot ga ima po mojem mnenju kateri koli drugi igralec. Je na točki, ko je skoraj nevarno dober. Dejstvo je, da je izjemen igralec, ki je usposobljen bolje kot kdor koli drug, kar je nevarno že samo po sebi, ker želi vse narediti sam." Dodal je, da s takšnim pristopom naredi korak naprej, ker gledalcev ne 'pretenta', saj v veliki meri resnično naredi to, kar vidijo na zaslonu.

icon-expand Nevaren prizor z nožem iz drugega dela Misije: Nemogoče. FOTO: Youtube

Se spomnite napetega prizora v drugem delu Misije: Nemogoče, ko je Huntu njegov sovražnik Sean Ambrose (Dougray Scott) držal konico noža tik pred očesom? Prizor je bil za Cruisa enako nevaren kot za filmski lik, ki je zaradi napete pripovedi tvegal svoj vid. Z režiserjem Johnom Woojem sta želela posneti prizor, ki bo imel pristen občutek nevarnosti, zato je Scott dejansko držal nož tik pred Tomovim očesnim zrklom, le da je bil ta za zaščito navezan na vrv, a že en napačen gib bi lahko pustil velike posledice. Šest minut brez zraka in skok s padalom Za Misijo: Nemogoče – Odpadniška nacija je hollywoodski zvezdnik šel tako daleč, da se je za podvodni prizor naučil brez zraka zdržati kar šest minut in pol. Igralski rekord je sicer nekaj let kasneje podrla Kate Winslet, ki je na snemanju drugega dela Avatarja zdržala pod vodo kar sedem minut in 14 sekund.

icon-expand Tom Cruise se je za šesti del Misije: Nemogoče naučil skakati s padalom. FOTO: Profimedia

Če se je v petem delu akcijske franšize naučil več minut držati sapo pod vodo, se je v šestem naučil skakati s padalom, pri čemer je izvedel zahteven HALO skok – kjer padalec skoči z zelo velike višine, padalo pa odpre na majhni višini. Za potrebe snemanja je z letala v obdobju dveh tednov skočil kar 106-krat. Pred izvajanjem skoka s padalom si je Cruise na snemanju zlomil gleženj pri izvajanju drugega nevarnega podviga, kjer je skakal po strehah z ene stavbe na drugo. Čeprav v filmu Ethan Hunt med skokom seveda ni privezan, je Tom v resnici bil, a mu varnostne vrvi niso mogle pomagati pri nerodni postavitvi stopala na steno, ki v počasnem posnetku (spodaj) deluje precej boleče.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na vrhu najvišje stvabe na svetu Dejstvo, da se Tom Cruise sprehaja po Dubaju, je odmevalo po vsem svetu, še več medijske pozornosti pa je pritegnila dih jemajoča slika, na kateri zagrizeni scientolog sedi na samem vrhu najvišje stavbe na svetu, Burj Khalife. Leto kasneje so njegovi oboževalci lahko na filmskem platnu videli, kako je v četrtem delu Misije: Nemogoče plezal po slavni stolpnici – nevarni prizor je bil velik izziv za snemalce, predvsem pa za Toma, ki je imel pomoč profesionalnih plezalcev, kaskaderjev, arhitektov in inženirjev. Režiser Brad Bird je za New York Daily News povedal, da je neke noči po snemanju prestrašen skočil iz postelje. "Ugotovil sem, da naša zvezda visi dober kilometer nad tlemi, privezana zgolj na tanko žico, in moji možgani so začeli kričati: 'Kaj za vraga počnemo?'"

icon-expand Prizor iz Misije: Nemogoče, kjer Ethan Hunt pleza po najvišji stolpnici na svetu. FOTO: Profimedia

O sodelovanju z adrenalinskim navdušencem je nedavno spregovoril tudi Colin Farrell, ki je z njim delal pri kriminalki Posebno poročilo: "Zelo tekmovalen je in zelo fizično vpleten. Spomnim se, da je prišel na snemanje in kričal: 'Ali snemamo akcijski film? Zakaj potem ne slišim 'akcija'?" Med letom privezan na zunanjo stran letala Vrhunec Tomovih kaskaderskih točk se je gotovo zgodil v Odpadniški naciji, ko se je odločil, da bo prizor, v katerem njegov lik med vzletom visi na zunanji strani letala, izvedel sam. Z žico, ki so jo na zaslonu odstranili v postprodukciji, je bil privezan na zunanjo stran letala, ki je letelo 300 metrov nad tlemi s hitrostjo 185 kilometrov na uro. Nosil je zaščitna očala, ki so ga varovala pred močnimi sunki vetra in drugimi letečimi drobci, prizor pa je ponovil osemkrat.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke