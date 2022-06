Nevesta bo razočarana nad ženinom, ta pa bo všeč njeni priči

Moški in ženske, dame in gospodje iz celotne Hrvaške so se po več letih iskanja in hrepenenja prijavili za sodelovanje v eksperimentu Poroka na prvi pogled, da bi v njem morda končno našli ljubezen svojega življenja. Vsi so bili pripravljeni na resno zvezo, strokovnjaki pa so med prijavljenimi združili tiste, ki bi se lahko najbolje ujeli. Oddajo lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV, doslej pa so si poročne obljube izmenjali že trije pari. Mladoporočence bomo v nadaljevanju spremljali na medenih tednih, nato še med skupnim življenjem.