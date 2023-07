'Ni bilo kemije, s tem, da me je izločil, me je rešil muk'

Svoje dame so spoznali še trije kandidati in če so nekateri bili navdušeni, sta bila dva kmeta nad nekaterimi svojimi tekmovalkami precej šokirana. Ena je izbrancu predlagala, da takoj naredita otroka, druga pa je svojega kandidata, še preden ga je spoznala, udarila po hrbtu. Po pretirani ljubezni in grobi predstavitvi je sledila zabava, po kateri niso vsi končali v svojih posteljah.

Prvi zmenki se nadaljujejo in na vrsti je bil Zvonko ... Zinko je izločil na prvi pogled, Jasna pa mu je bila fizično všeč, a je imel težave s tem, da je iz Sarajeva. "Med nama je veliko kilometrov, ne moreva skupaj piti kave petkrat na mesec," je dejal. Smiljani pa je rekel: "Imaš lepe lase, nasmeh, zobke in 'učke'."

Irena iz Biograda na moru pa je Zvonku prinesla darilo, v katerem je bila dišavna sol, ob čemer mu je ponudila, da mu lahko pripravi sproščujočo kopel. "Nekam mil je, ampak se dela, da je hud plejboj. Čisto bi ga lahko obvladala," je povedala Irena po zmenku, ki pa Zvonku ni dovolila, da jo objame: "Moraš si zaslužiti, da bi začutil moje prsi, ne bi mogel spati brez njih. Malo ti moram težiti, taka igra je."

Najmlajši kmet Ivan je komaj čakal, da spozna dekleta. A to, kar je sledilo, si ni mogel niti v sanjah predstavljati. Ko je prišla Martina, je takoj opazil stvar, ki ga je zmotila. "Ne maram, ko so trepalnice tako velike, to je veliko ličil," je povedal Ivan. Gabrijela mu je bila simpatična, ampak je priznal, da nikoli ni bil z Zagorko. Gabrijela je bila nad njim navdušena: "Pripravljena sem iti k njemu na kmetijo. Lahko takoj zdaj! Delala bi vse, kar on rad počne."

In Vanja? Vanja pa je Ivana pustila brez besed. "Takoj zdaj lahko narediva otroka!" Ivan je priznal, da mu je bila zelo všeč, a je povedal, da ga je malo zmotilo, da je šla na zmenek tako z njim kot z njegovim sokandidatom Hrvojem. "Vanjine možnosti pri meni so 100-odstotne, čeprav je šla na zmenek še z drugim kmetom."

Sledil je Siniša in njegova dekleta. Paulina mu je prek oči zavezala prevezo in ga prosila, naj ugiba, ali ima blond ali črne lase. "Če bi ti zdaj ponudil prstan, bi se takoj poročila z mano?" jo je Siniša vprašal, Paulina pa ga je hitro ustavila in mu dala vedeti, da se morata najprej še malce bolje spoznati. "Bi imel še enega otroka?" ga je vprašala, Siniša pa ji je priznal, da v tem ne vidi problema in da bi ga z veseljem imel.

Mira se je Siniši prikradla od zadaj in ga udarila po hrbtu, kar je kandidata precej presenetilo, zato ni vedel, kaj naj jo vpraša. "Enostavno nisem mogel verjeti, da nekdo tako nastopi," je povedal. Po zmenkih sta sledila 'žur' in malce bolj sproščena atmosfera. Radmila je bila razočarala nad Milkom. "Druga dekleta boža po laseh, nas pa sploh ne opazi. On sam ve, česa si želi. Ni hotel plesati z mano. Dal mi je košarico, kar je bilo zame veliko ponižanje."

"Milko je plesal z Vanjo in Paulino, s kandidatkami, ki sploh niso njegove," so potožile Milkove dame. Ireni pa ni bilo všeč, da je bil Zvonko med zabavo nenehno na telefonu. "Vse snema, kot da dela za FBI." Siniša je večino svojega časa posvetil Paulini, kar dekletom nikakor ni bilo všeč. Mirela pa je opazila, da se je Hrvoje posvetil samo Dragani, s katero je plesal, se pogovarjal in jo objemal, ter je takoj posumila, da se je med njima verjetno že rodila ljubezen.

In Ivanova dekleta? Martina se je vanj zaljubila: "Zaljubljena sem v Ivana in borila se bom zanj," je povedala in dodala, da je žalostna, ker jo je njena simpatija cel večer ignorirala. Jutro po zabavi pa je nastopil čas za zbiranje vtisov. Paulina in Mirela sta komentirali Hrvoja in Dragano, saj sta bili prepričani, da se je med njima že zgodil poljub. "Po zabavi smo se družili v naši sobi. In ker nisem mogel spati v svoji postelji, ker je bila polna, sem šel do Dragane, kjer sva bila midva. Ni prišlo do seksa," se je branil kmet. Voditeljica Anita se jim je pri zajtrku pridružila in vsakega kmeta posebej povprašala po prvih vtisih. Najmlajši Ivan je povedal, da je bila zabava super in da je že prepričan v svojo odločitev, in sicer da bo prvo izločil Martino.

Najstarejšega kandidata Milka so njegove dame napadle, češ da jih je cel večer ignoriral. Anito pa je najbolj zanimalo, kaj se je dogajalo med Hrvojem in Dragano. "Videla sem, kako je prišel iz njene sobe," je vskočila Mirela in povedala, da ji je Hrvoje še sinoči priznal, da je ona njegova favoritka. "To je zaradi prvega vtisa, ampak favoriti velikokrat ne pridejo do zmage. To je kot pri športu," ji je odvrnil Hrvoje. Anita je Zvonka in Milka obvestila, da se morata že isti dan odločiti, koga bosta poslala domov. Zvonko je sicer okleval, a se je na koncu odločil, da bo domov poslal Zinko. "Iskreno, ni bilo kemije. S tem, da me je izločil, me je rešil muk," je bila iskrena izločena tekmovalka.

In Milko? On se je odločil, da bo šov zapustila Rada. "Žal mi je za to, kar moram zdaj reči. Zapuščaš ta svet. Mislim, da ti bomo jaz in dame hvaležni za vse, je bil dramatičen Milko, Rada pa mu je odvrnila: Ne zapuščam sveta, saj sem še živa. Tebe zapuščam."

