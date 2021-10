Ni čas za smrt po premieri v Združenih državah z 48 milijonskim zaslužkom

Film, v katerem Daniel Craig petič in tudi zadnjič stopi v čevlje agenta Jamesa Bonda, je samo v Združenih državah Amerike v prvem tednu zaslužil 48,4 milijona evrov. Nova stvaritev Ni čas za smrt iz priljubljene franšize se je tako z lahkoto zavihtela na prvo mesto v tem času predvajanih filmov. Kljub uspehu pa je zaslužek nekoliko manjši od pričakovanega, začetne projekcije glede obiska v kinih so ocenjevale zaslužek med 51,8 in 60,5 milijona evrov. Filmu je na mednarodni ravni uspel velik met, od premiere do danes je prinesel že 270 milijonov evrov.