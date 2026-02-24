Naslovnica
Film/TV

Ekipe ne obstajajo več: Drama se šele začenja!

Ljubljana, 24. 02. 2026 11.04 pred 49 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Sanjske ženske

Nova faza v šovu Sanjski moški Hrvaške prinaša drugačno dinamiko. Meje med ekipami so se razblinile, sanjska moška lahko izbirata med vsemi dekleti, kandidatke pa se prav tako lahko same odločajo, za koga se bodo borile. Vse spremembe vodijo do ljubosumja in nepričakovanih odločitev.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Mesec dni v vili. Mesec dni čustev, dvomov in boja za naklonjenost. Zdaj pa – vse se spreminja. "Ni več ekip," izvejo vsi kandidati pete sezone Sanjskega moškega Hrvaške in spoznajo, da pravila izginjajo ter da lahko vsak končno stopi na pot, ki si jo želi. "V boju za ljubezen zdaj vsak igra svojo igro," je jasno kandidatkam.

Petar
Petar
FOTO: VOYO

Nova dinamika takoj zaneti iskre – tiste prijetne in tudi nevarne. Nekatera dekleta odkrito priznajo, da bi zamenjale stran. Druge so pripravljene tvegati vse. Ljubosumje se ne skriva več, vprašanja pa postajajo neposredna: kdo sedi na dveh stolih in kdo je pripravljen vse postaviti na kocko?

"Drama se šele začenja," je vsem jasno, še preden se začnejo zmenki, ki bodo marsikomu odprli oči. Eden od sanjskih moških dekleta popelje na ustvarjalno pustolovščino, drugi na pot, polno adrenalina.

Izrečene so težke besede, priznana čustva, sprejete pa tudi odločitve, ki bi lahko koga zlomile. Ena izmed deklet resno razmišlja o odhodu. Druga prizna, da se je zaljubila na prvi pogled. Tretja ne želi več sprejemati nečesa, česar v resničnem življenju nikoli ne bi – večer pa prinese trenutek, ki bo zaznamoval sezono. Kdo je pripravljen na naslednji korak in komu bodo nova pravila prinesla nemir?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške VOYO POP TV ODDAJA

'Sedi na dveh stolih, še sama ne ve, ali bi imela Petra ali Karla'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
24. 02. 2026 11.24
Ena šla spektakularno domov, očitek bi lahko veljal tudi za naši dve. Saj tudi ne vesta kaj sta tam in nimata interesa......samo je Karlo bolj slep
Odgovori
-1
0 1
PegySue
24. 02. 2026 11.53
Komentar in pol. Mislim,da obe dobro vesta zakaj sta tam. Kaja je precej zagledana v Karla. Če znaš kaj razbrati iz telesne govorice in pogledov,ki si jih izmenjujeta,potem omenjeno vidiš tudi sama. Mislim,da sta kar zaljubljena in da je šlo pri njima za ljubezen na prvi pogled. Nuša je Nuša. Mogoče res ne ve,koga točno bi izbrala,zagotovo pa ve,zakaj je tam. Če ne zaradi drugega,dobre družbe,pozornosti in glamurja,ki ga vila ponuja. In tako je prav. Mlada je,naj uživa življenje,kolikor se le da.Tako,kot ostale punce. Naj uživajo in izkoristijo priliko
Odgovori
0 0
bibaleze
