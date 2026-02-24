Ekipe ne obstajajo več: Drama se šele začenja!

Mesec dni v vili. Mesec dni čustev, dvomov in boja za naklonjenost. Zdaj pa – vse se spreminja. "Ni več ekip," izvejo vsi kandidati pete sezone Sanjskega moškega Hrvaške in spoznajo, da pravila izginjajo ter da lahko vsak končno stopi na pot, ki si jo želi. "V boju za ljubezen zdaj vsak igra svojo igro," je jasno kandidatkam.

Nova dinamika takoj zaneti iskre – tiste prijetne in tudi nevarne. Nekatera dekleta odkrito priznajo, da bi zamenjale stran. Druge so pripravljene tvegati vse. Ljubosumje se ne skriva več, vprašanja pa postajajo neposredna: kdo sedi na dveh stolih in kdo je pripravljen vse postaviti na kocko?

"Drama se šele začenja," je vsem jasno, še preden se začnejo zmenki, ki bodo marsikomu odprli oči. Eden od sanjskih moških dekleta popelje na ustvarjalno pustolovščino, drugi na pot, polno adrenalina.

Izrečene so težke besede, priznana čustva, sprejete pa tudi odločitve, ki bi lahko koga zlomile. Ena izmed deklet resno razmišlja o odhodu. Druga prizna, da se je zaljubila na prvi pogled. Tretja ne želi več sprejemati nečesa, česar v resničnem življenju nikoli ne bi – večer pa prinese trenutek, ki bo zaznamoval sezono. Kdo je pripravljen na naslednji korak in komu bodo nova pravila prinesla nemir?