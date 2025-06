Nick Jonas naj bi v novem filmu upodobil pevca skupine Kiss

Pevec Nick Jonas naj bi v novem biografskem filmu Shout it out loud o glasbeni skupini Kiss upodobil frontmana Paula Stanleyja . Film se bo osredotočil na zgodnejša leta kariere rockovske skupine v 70. letih prejšnjega stoletja. Stanley in Gene Simmons , ki je do upokojitve leta 2023 igral v omenjeni skupini, bosta po poročanju Far Out pri filmu sodelovala kot soproducenta.

"Bil sem gluh na eno uho in imel rahlo deformacijo, zaradi katere sem bil videti drugače od ostalih. Bil sem majhen, debel otrok in glasba je postala moja rešitev - kraj, kamor sem se lahko skril in sanjal. In ko sem igral glasbo, so bila okoli mene vedno dekleta," je pred časom dejal Stanley.

Film naj bi začeli snemati konec letošnjega leta oziroma v začetku prihodnjega, je poročal Deadline. Po njihovem pisanju naj bi Jonas sam odpel pesmi v filmu, za kar naj bi potreboval čas za trening.

Jonas, sicer pevec in glasbenik, ki je zaslovel v glasbeni skupini s svojima bratoma Jonas Brothers, se je v preteklosti že preizkusil tudi v igralskih vodah. Med drugim je zaigral v filmu Jumanji iz leta 2017, Camp Rock in v filmu Goat iz leta 2016. Prav tako je odraščal z nastopanjem na slovitem Broadwayu - zaigral je v Les Miserables (Nesrečniki) in v muzikalu Hairspray.