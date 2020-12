Nicolas Cage bo v novem projektu raziskal zgodovino kletvic

Serija o kletvicah, ki jo bo gostil Nicolas Cage, nastaja v koprodukciji s filmsko družbo Funny or Die. Čeprav je Cage znan po svojem vpitju, pa ni med tistimi hollywoodskimi igralci, ki največ in najbolj sočno preklinjajo. Glede na raziskavo, objavljeno v začetku leta, oskarjevca ni med deseterico zvezdnikov, ki so najbolj vešči uporabe kletvic. Leta 1996 je denimo igralec na snemanju uspešnice The Rockv režiji Michaela Baya predlagal, naj njegov lik ne preklinja, temveč uporablja razne vzklike.