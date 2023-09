Nicolas Cage: Dobra stvar je, ko se oče pojavi v mojih sanjah

"To je sedaj že postala tradicija. Praznovala je prvi rojstni dan in imela rojstnodnevno zabavo včeraj, jaz pa sem danes že tukaj. Na nek način sem se teleportiral. To se mi zdi dobra tradicija, imeli smo se res lepo," je še povedal igralec, ki je nedavno razkril, da bo deklica na praznovanju nosila ogrinjalo super junakinje. Zvezdnik ima sicer še dva otroka, 22-letnega sina Westona in 17-letnega Kal-Ela iz preteklih razmerij.

Njegov najnovejši film spremlja zgodbo anonimnega profesorja, ki se začne pojavljati v sanjah drugih ljudi, zaradi česar čez noč postane postane slavna oseba. TIFF in A24 sta pred mesecem prvič delila napovednik filma, pri čemer je bil Cage v svoji vlogi videti neprepoznaven, ko je nosil sivo brado, očala in bil plešast. V filmu sta zaigrala še Michael Cera in Julianne Nicholson, celovečerec pa naj bi v ameriške kinematografe prišel 10. novembra.