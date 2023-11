Nicolas Cage: Umetna inteligenca je zame nočna mora.

"Tega nisem počel," je dejal. "Mislim, da to ni bila umetna inteligenca, ker vem, da ji Tim Burton, tako kot jaz, ni naklonjen. Vem, da so bili uporabljeni posebni učinki, da so me lahko naredili mlajšega. In bojeval sem se s pajkom. Tega nisem počel, zato mi res ni jasno, kaj se je zgodilo," je zmedeno dejal in dodal, da nad tem ni imel nadzora. "Dobesedno sem šel snemat prizor za morda eno uro v obleki, gledal uničenje vesolja in poskušal prenesti občutke izgube, žalosti in groze v svoje oči. To je vse, kar sem naredil."

Kljub temu je v situaciji našel svetlo točko. Kostum Supermana je tako imel priložnost, da zasije v svoji veličini, je dejal igralec in pojasnil, da je bilo v stvaritev vloženega veliko premisleka in dela ter da si je zaslužila čas na velikem platnu.

"Razumem Timovo stališče," je dejal Cage in se vrnil k temi umetne inteligence. Pojasnil je, da ljudje s pomočjo tehnologije Timove like iz filmov, kot je Predbožična mora, jemljejo in ustvarjajo nove vsebine. "Umetna inteligenca je zame nočna mora. Je nehumana. Nič ni bolj nehumano kot umetna inteligenca," je poudaril.