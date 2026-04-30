Film/TV

Nicolas Cage v seriji Spider-Noir na lovu za mafijskim šefom

Los Angeles, 30. 04. 2026 19.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Nicolas Cage

V novi seriji o Spider-Manu z naslovom Spider-Noir je v glavni vlogi mogoče videti ameriškega igralca Nicolasa Cagea, ki se bori proti mafijskemu šefu Silvermanu. Serija bo na voljo v črno-beli ali barvni različici. V vlogi Silvermana je zaigral Brendan Gleeson.

Dogajanje v seriji je postavljeno v New York v 30. leta prejšnjega stoletja. Nicolas Cage je nastopil v vlogi Bena Reillyja, ostarelega zasebnega preiskovalca, ki ga je zapustila sreča in se spopada s svojim preteklim življenjem. Kot edini superjunak v mestu mora v seriji ponovno prevzeti to vlogo.

Nicolas Cage v seriji Spider-Noir.
Nicolas Cage v seriji Spider-Noir.
FOTO: Profimedia

Poleg Cagea in Brendana Gleesona v seriji, ki jo ustvarja Oren Uziel, igrata med drugim tudi Lamorne Morris in Li Jun Li.

nicolas cage serija spider-man spider-noir

