Nicolas Cage za vlogo prejel oskarja, plačila pa nikoli

29. 11. 2025

Nicolas Cage velja za velikega hollywoodskega zvezdnika, ki ima v žepu enega oskarja iz leta 1995. A za vlogo v filmu, v katerem je prepričal filmske kritike in si priboril najprestižnejšo nagrado v svetu filma, ni nikoli prejel plačila. Prav tako pa ni bil plačan niti režiser.

Večina nas domneva, da zvezdniki in zvezdnice za opravljeno delo vedno prejmejo velike vsote denarja. Igralec Nicolas Cage je nedvomno eden tistih, ki se poglobi v vsako vlogo in pogosto navduši občinstvo. A za eno od svojih najbolj znanih vlog sploh ni prejel plačila.

Ker igralec danes velja za eno velikih imen Hollywooda, bi lahko sklepali, da ni bil plačan za katero od svojih statiranj v začetku svoje igralske kariere – ali pa za film Grand Isle iz leta 2019, ki je od prodaje vstopnic zaslužil le slabih 5000 evrov.

Na lanski rdeči preprogi filmskega festivala SXSW je igralec naslovil govorice o tem, da nikoli ni prejel plačila za igro v filmu Leaving Las Vegas iz leta 1995. Kot je dejal, "verjetno res" ni bil plačan za omenjeni projekt. "Nisem zares razmišljal o tem," je dodal.

Gre za film, v katerem je upodobil propadlega scenarista, ki odide v mesto greha z namenom, da se napije do smrti. Igralec je za omenjeno vlogo prejel celo oskarja za najboljšega glavnega igralca. "Dobil sem vlogo, ki sem jo absolutno moral odigrati. Ne bi se ustavil. Film bi posnel ne glede na to, ali bi mi plačali ali ne," je dejal.

Cage pa ni edini, ki ni prejel honorarja. Režiser Mike Figgis prav tako ni bil plačan. Kot je tedaj trdilo podjetje, ki je stalo za filmom, je bil razlog v nizkem zaslužku. Ustvarjanje filma je sicer stalo okoli štiri milijone, od prodaje vstopnic pa so zaslužili okoli 32 milijonov dolarjev (okoli 27,6 milijona evrov).

