Nicolas Cage zavrnil vlogi v Matrici in Gospodarju prstanov

Nicolas Cage vedno izkoristi čas, ki ga lahko preživi s svojo družino. Kot je razkril v intervjuju za revijo People , je dal prednost svojim ljubljenim tudi pred vlogama v franšizah Matrica in Gospodar prstanov , ki ju je zavrnil, da je lahko več časa preživel s svojo družino. Cage je dejal, da se prav v tem razlikuje od svojega lika v novem filmu The Unbearable Weight Of Massive Talent .

Weston Cage Coppola , ki je že dopolnil 31 let, je igralec in producent. Cage ima še 16-letnega sina Kal-Ela Coppolo , z ženo Riko Shibata pa se bo konec leta razveselil še tretjega otroka.

"Kot prvo in najbolj pomembno moram povedati, da v realnosti ne obstaja Nic Cage, ki si ne bi želel preživeti časa s svojimi otroki. Ne obstaja različica Nica Caga, ki ne bi na prvo mesto postavil svojih otrok. Zavrnil sem vlogo v Matrici in Gospodarju prstanov, ker nisem želel za tri leta oditi na Novo Zelandijo ali v Avstralijo, saj sem bil raje doma s svojim sinom Westonom. To je dejstvo," je povedal in dodal, da je prav v tem največja razlika med resničnim Nicom in tistim, ki je predstavljen v novi akcijski komediji.

V novi akcijski komediji, ki nosi naslov The Unbearable Weight Of Massive Talent in bo premierno predvajana 22. aprila, so zaigrali še Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris in Sharon Horgan.

Cage, ki je znan predvsem po svojih vlogah v akcijskih filmih, je pred kratkim izrazil zanimanje za več vlog v komedijah, posebej pa naj bi ga zanimali muzikali. "Trenutno sem navdušen, da je na meniju znova komedija. V njih nisem igral že kakih 15 let. Lepo bi bilo, če bi imel več priložnosti zaigrati v komedijah, še nikoli pa nisem nastopil v muzikalu. To je nekaj, kar me zanima in sem radoveden," je dejal v intervjuju za Rolling Stone.