Nicola Coughlan o snemanju intimnih prizorov: Starša nista bila za

Irska zvezdnica Nicole Coughlan je zaslovela z vlogo Clare Devlin v komediji Derry Girls, leta 2020 pa slavo potrdila z vlogo Penelope Featherington v prvi sezoni uspešne serije Bridgerdon. Sedaj je razkrila, da njena starša temu na začetku nista bila najbolj naklonjena, saj je serija Bridgerton znana po zapeljivih, intimnih prizorih in pripadajočem pikantnem jeziku. V nedavnem intervjuju je zvezdnica povedala, da zaradi tega njena starša za ogled prejmeta posebno različico serije. "To je dobesedno zapisano v moji pogodbi, čeprav ljudje mislijo, da se šalim. Preprosto nočem, da bi bilo drugače," je pojasnila. "Odraščala sem kot irska katoličanka in enostavno je za nas to preveč."

Mama 37-letne Nicole pa ni povsem proti goloti. "Zanimivo je, da ko je prvič videla Bridgerton, ni pričakovala, da bo tako drzno," je pripovedovala igralka in nadaljevala: "Potem pa je po dvajsetih minutah prve epizode na ekranu zaplesala čudovita zadnjica Jonathana Baileyja, kar je trajalo približno dve minuti. Vsa ogorčena je vprašala: 'Kaj je to?' Ampak zdaj ji je všeč, zdi se ji fantastično in smešno in kar naprej govori o njegovi zadnjici," se je še pošalila igralka. Govorila je tudi o tem, da sta bila s soigralcem Lukom Newtonom, ki v seriji igra ljubezen njenega življenja, pri snemanju drznih in intimnih prizorov zelo sproščena. "Bilo je smešno. Med prizori so me vedno vprašali, če bi se rada oblekla, prednost je bila tudi, da se poznamo že leta. In ja, vmes smo polomili tudi en kos pohištva."

