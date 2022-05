Nicole Kidman izpuščena iz posnetka o karieri Toma Cruisa

Na filmskem festivalu v Cannesu je Tom Cruise prejel častno zlato palmo za njegove dosežke v filmskem svetu, ob tem pa so organizatorji po poročanju Varietyja zavrteli kratki film o njegovi igralski karieri, v katerem so bili prikazani odlomki iz filmov, v katerih je igral. Oboževalci in filmski poznavalci so hitro ugotovili, da je v montaži nekdo manjkal, in sicer igralčeva bivša žena Nicole Kidman , ki je z njim zaigrala v treh filmih ( Dnevi grmenja , Oddaljena obzorja , Široko zaprte oči ).

Prizori iz teh filmov so bili sicer del posnetka, a se je na njih pojavil zgolj Cruise, medtem ko so bile vse ostale igralčeve soigralke (Kirsten Dunst, Renée Zellweger in Penelope Cruz), ki so njemu ob boku zaigrale v glavni vlogi, vključene v posnetek. Pri tem je zanimivo, da je tudi Penelope igralčeva bivša punca, a je kljub temu niso 'izključili' iz posnetka igralčeve kariere.

Tom Cruise in Nicole Kidman sta se spoznala na snemanju filma Dnevi grmenja, kjer sta se tudi zaljubila. Kasneje sta se poročila in posvojila dva otroka, Connorja in Isabello. Njun zakon je trajal enajst let, od leta 1990 do leta 2001.