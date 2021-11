Nicole Kidman o upodobitvi Lucille Ball: Postala sem obsedena

"Postala sem obsedena s tem, da bi njene gibe povsem zadela. Sorkinova obsesija pa je bila ustvariti portret te izjemne osebe. Kaj se skriva v ozadju življenja Lucy Ricardo in kdo je ta oseba?" je dejala Kidmanova, ki je izpostavila še režiserja in scenarista filma, Aarona Sorkina . Spomnila se je tudi, kako so poustvarjali segment iz epizode iz pete sezone serije, ki nosi naslov Lucy's Italian Movie . Razkrila je, da so med snemanjem uporabili pravo grozdje, in dodala, da bi prizor snemala dlje časa, saj je bilo zelo zabavno.

Igralka Nicole Kidman se bo v novi vlogi predstavila kot legendarna igralka in komičarka Lucille Ball . Kidmanova je pred kratkim priznala, da je preživela veliko časa ob analiziranju komične serije I Love Lucy , v kateri je Lucille nastopala med letoma 1951 in 1957. Nicole je želela izpiliti svoje gibe, da bi bili čim bolj podobni Lucillinim: "Študirala sem njene gibe in se jih učila. Zapisani so v moje telo in v moj spomin."

O tem prizoru je leta 1974 v intervjuju v oddaji The Dick Cavett Show spregovorila tudi Lucille Ball. V scenariju je bil prizor, v katerem se je morala Lucy spopasti z italijansko igralko Tereso Tirelli, ki pa ni razumela angleško. "Tirellijevi so dejali, da bova upodobili spopad, in ji povedali, da morajo moje noge med spopadom v ogromni kadi grozdja šiniti kvišku. Ko smo začeli snemati, mi je spodrsnilo in sem jo po nesreči udarila. To je vzela kot žalitev in me napadla z vsemi močmi," je zgodbo opisovala Lucille.

Medtem ko je spopad izzval salve smeha, pa se je zvezdnica ves čas borila za preživetje: "Ves čas me je držala za vrat in me dušila, jaz pa sem jo tepla in skušala spraviti s sebe. Utapljala sem se v grozdju, ona pa me je skušala ubiti." Igralka Lucille Ball je umrla leta 1989, stara 77 let.

Film Being The Ricardos prikazuje teden dni življenja Lucille in njenega moža Desija Arnaza, med tem pa se spopadata s šokantnimi medsebojnimi obtožbami, političnim blatenjem in kulturnimi tabuji. Par se je poročil leta 1940 in se razšel leta 1960. Arnaza bo v filmu upodobil Javier Bardem.