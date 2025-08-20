Nicole Kidman presenetila z redkim vpogledom v svoje družinsko življenje

Številni znani obrazi so zaradi pretirane radovednosti s strani javnosti zelo zaščitniški do svoje zasebnosti in med njimi je tudi priljubljena igralka Nicole Kidman. Zato je s tokratnim vpogledom v svoje družinsko življenje presenetila in navdušila sledilce na družbenih omrežjih.

V objavi na Instagramu je delila redke družinske fotografije, na katerih sta se tokrat znašli tudi njeni najstniški hčerki. Na prvi fotografiji vidimo Nicole, ki k sebi stiska 14-letno hčerko Faith. Obe sta oblečeni v dolgi poletni obleki, igralka pa je ravno v tistem trenutku poljubila mlajšo hči na lice. Druga fotografija s starejšo hčerko, 17-letno Sunday Rose, je podobna. Mati in hči v prisrčnem objemu, za njima zahajajoče sonce, obe pa se nasmihata v kamero.