Film/TV

Nicole Kidman presenetila z redkim vpogledom v svoje družinsko življenje

Los Angeles, 20. 08. 2025 13.28

A. J.
Zvezdnica Nicole Kidman spada med tiste, ki svoje zasebno življenje redko delijo z javnostjo, tokrat pa je naredila izjemo. Na družbenih omrežjih je objavila več družinskih fotografiji in presenetila svoje sledilce. Na fotografijah pozira tudi s hčerama, ki sta zdaj že odrasli, kar je pritegnilo največ pozornosti sledilcev.

Številni znani obrazi so zaradi pretirane radovednosti s strani javnosti zelo zaščitniški do svoje zasebnosti in med njimi je tudi priljubljena igralka Nicole Kidman. Zato je s tokratnim vpogledom v svoje družinsko življenje presenetila in navdušila sledilce na družbenih omrežjih.

V objavi na Instagramu je delila redke družinske fotografije, na katerih sta se tokrat znašli tudi njeni najstniški hčerki. Na prvi fotografiji vidimo Nicole, ki k sebi stiska 14-letno hčerko Faith. Obe sta oblečeni v dolgi poletni obleki, igralka pa je ravno v tistem trenutku poljubila mlajšo hči na lice. Druga fotografija s starejšo hčerko, 17-letno Sunday Rose, je podobna. Mati in hči v prisrčnem objemu, za njima zahajajoče sonce, obe pa se nasmihata v kamero. 

Nicole Kidman s hčerkama Sunday in Faith.
Nicole Kidman s hčerkama Sunday in Faith. FOTO: Instagram
V objavi nato sledijo fotografije s koncerta pevke Olivie Rodrigo v sklopu glasbenega festivala, ki se ga je zvezdnica udeležila s svojima hčerkama. Prav tako je 58- letnica delila nekaj utrinkov s praznovanja 17. rojstnega dne Sunday Rose, med njimi pa je fotografija torte in okraskov."Poletni spomini. Zdaj pa nazaj v šolo,"  je oskarjevka zapisala pod objavo na Instagramu, ki je požela številne navdušene odzive in komentarje. Prav tako so se sledilci navduševali nad frizuro zvezdnice, ki v zadnjem času prisega na svoje naravne valovite lase.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nicole ima hčerki z možem Keithom Urbanom in sta letos bolj v središču pozornosti, saj počasi gradita svoji karieri in stopata v svet odraslih. V začetku tega meseca je tako Sunday Rose – ki je na modni pisti debitirala oktobra 2024 – dobila svojo prvo naslovnico modne revije z revijo Nylon. Prejšnji mesec pa se je Faith pridružila svoji slavni mami v kampanji za Clé de Peau Beauté. Poleg njiju ima zvezdnica še starejšo hči in sina iz prvega zakona.

