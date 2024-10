Nicole Kidman razkrila, zakaj igra v toliko filmih in serijah

"Obstaja toliko priložnosti, s katerimi lahko pomagam ljudem, ki prihajajo in tako unovčim, kar imam. To so ljudje, kot je pisateljica in režiserka filma Babygirl, Helena Reijn," je Nicole povedala za Variety. "Težko mi je reči 'V redu, poskrbela bom samo zase', saj sem zelo osredotočena na to, da skrbim tudi za druge ljudi," je dodala.

'Želim si, da bi imela supermoči'

"Tako lahko ustvarim več dela za vse ljudi, ki si to želijo, poleg tega je to moja strast. Rada bi imela supermoči, ker želim biti povsod," se je pošalila in dodala: "To je tisto, o čemer sem sanjala že od malega. Rada imam to, kar počnem, zato se bom potrudila, da bo dobro."