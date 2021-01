Nicole Kidman: Vloge vplivajo na moje duševno zdravje

"Pravzaprav se mi je takrat imunski sistem zelo poslabšal. Teden dni sem bila brez energije. Mislim, da je to izredno velika stvar, ki se zgodi številnim igralcem. Imunski sistem ne razume razlike med igranjem in resničnim življenjem,"pripoveduje legendarna igralka.

Zvezdnica se kljub vsemu trudi, da bi znala ločiti zasebno življenje od dela. "Trudim se najti tehnike, ki bi mojim možganom in telesu povedale, da je moje delo igranje in vživljanje v različne vloge. Tega se do zdaj še nisem naučila. V resnici mi ne gre. Ko pridem domov, pogosto slabo spim in se ne počutim dobro. To me zelo moti."

V veliko pomoč ji je družina, predvsem soprog Keith Urbanin hčerki 12-letna Sunday in 9-letna Faith. "V življenju potrebujem veliko smeha in veselja. V nasprotnem primeru je vse preveč stresno."Kidmanova ima veliko srečo, da se ji družina pogosto pridruži na snemanju in jo pospremi v različne kraje. Pridružili so se ji tudi v New Yorku. "Moja družina je vedno z mano. Ogromno mi pomeni, da smo lahko skupaj večerjali in preživljali prosti čas."

Družina ji pomeni prostor, kjer lahko globoko diha in živi sproščeno. "Keith mi daje veliko prostora. Med različnimi projekti je izredno pomembno, da imaš še vedno stik z družino,"je še povedala 53-letnica.