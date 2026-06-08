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Nik Škrlec in Lucija Harum razkrila svoja trika proti smehu med snemanjem

Ljubljana, 08. 06. 2026 07.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš
Nik Škrlec in Lucija Harum

Oh, kako zelo radi gledamo serijo Ja, Chef!, žal ta trenutek na VOYO spremljamo že zadnjo, 12. sezono te že kultne serije, ta trenutek sta na voljo že dve epizodi. Šalabajzerje smo gledalci posvojili, na svoje like pa so se navezali tudi igralci.

V studiu sta se nam pridružila Lucija Harum in Nik Škrlec, ki v seriji igrata Jano in Denisa. Gledalci se njihovim šalam nenehno smejijo, kako pa igralci med snemanjem doživljajo vse te komične vložke?

"Jaz imam en trik, in sicer da drugega skušam spraviti v smeh namesto sebe. Ko čutim, da meni gre na smeh, začnem iskati način, kako bom drugega spravil v smeh, na koncu pa se vsi smejimo, zato večkrat ponavljamo prizore," je povedal Nik.

"To je res nevarno, ker ko se eden začne smejati, se res vsi smejijo in je zelo težko nehati. Jaz imam običajno ta trik, da ko moram gledati soigralca, se delam, da ga gledam v oči, ampak ga gledam čisto malo mimo, da se ne prenaša ta stik," je razkrila Lucija in presenetila tudi Nika.

V zadnji, 12. sezoni je med vama zanimiva ljubezenska dinamika, ob tem pa je v seriji še en par. Kaj zadnja sezona prinaša tej zgodbi?

"V bistvu imamo ljubezenski štirikotnik," je odgovorila Lucija, Nik pa je pritrdil: "Ja, dejansko. Denis bo naredil vse, da se poskuša na nek način dokopati do Katje, mislim, da bo Jana naredila vse, da se poskuša dokopati do Denisa." Lucija je nadaljevala: "Ja, res vse!"

"Niko pa bo naredil še več. In Niko je precej nevaren in grozen človek. Igralec super, lik kar grozen, in to se bo še zaostrilo, če lahko to izdam," je razkril Nik.

Koga ali kaj pa bi igralca s prizorišča snemanja vzela domov za spomin, če bi lahko?

"Jaz bi najprej šla po osnovno hrano in bi vse vzela domov za zamrzovalnik," je odgovorila Lucija, Nik pa je razkril: "Jaz bi pa vzel klavir. V žep bi ga dal in ga odnesel."

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