Nik Škrlec: Zaradi Ja, Chefa! sem se naučil pravilno rezati

"Denis je glasbenik iz Stične, predvsem pianist, igra pa tudi vse ostalo. Je zelo muzikalno nadarjen, je pa tudi Lukov prijatelj, recimo zaenkrat prijatelj, ki po spletu naključij pristane v kuhinji," je lik Denisa opisal Nik Škrlec , ki se je v sedmi sezoni pridružil igralski zasedbi serije Ja, Chef! . In kako bo Denis v novi sezoni zapletel situacijo v restavraciji Chateau de Philippe? "Denis je zelo neroden, v tem sva si zelo podobna, in v kuhinji se ne znajde najbolje – niti v kuharskem niti v logističnem smislu. Ta njegova nerodnost je ključ do veliko zapletov."

V pogovoru, ki si ga lahko ogledate zgoraj, je Nik razkril, da mu eden od Denisovih talentov ni šel dobro od rok."Razlikujeva se v tem, da jaz res ne znam igrati klavirja. Pač ne znam, ne znam. Gledalci, če to gledate, oprostite. Imel sem dvojnika, nekatere stvari pa sem se skušal malo naučiti, da so videti prepričljivo." Medtem ko se je Nik pretvarjal, da zna igrati klavir, je ustvarjal zvok, ki je bil daleč od poslušljivega. "Zvok nikakor ni bil prepričljiv. Imamo celo posnetke, ko 'tolčem' mimo in vsi umiramo od smeha. Moram pa povedati, da Denis pa res dobro igra." Priznal je še, da je kljub svojim številnim talentom, kot je recitiranje decimalk števila pi, v kuhinji nesposoben. Zaradi vloge v Ja, Chefu! se je sicer naučil pravilno rezati, a sta kljub temu njegovi največji specialiteti še vedno šmorn in pica. "Kaj dlje v kuhinji še nisem prilezel."