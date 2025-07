Nik Triler o Borisu Vidoviću: Če pa kaj zna, zna uloviti žensko

Ko je Nik izvedel, da so Borisa povabili k sodelovanju, je bil navdušen, pove in v smehu doda: "Ko sem izvedel, kam so Borisa povabili, sem bil navdušen! Jaz bi z veseljem šel tja, ampak če pogledamo mene in Borisa, je stvar čisto popolnoma drugačna. Podpiram ga, upam, da bo zmagal. Upam, da najde ljubezen svojega življenja, in vem, da mu bo uspelo." Dodaja, da mu je bilo sprva malce čudno, češ kako so našli Borisa, če pa je iz Slovenije, ki je tako mala dežela, a ko je malce bolje razmislil, mu je bilo jasno, da seveda, da so ga producenti želeli imeti v novi sezoni: "Potem ko sem malo bolj pomislil, vemo, da je Boris lep, urejen, negovan ... Samo vprašanje časa je bilo, kdaj ga bodo povabili v tak šov."