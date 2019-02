Nika Zorjan se je preizkusila v novi vlogi

Medtem ko sta Maggie & Bianca veiki ljubiteljici mode in pišeta tudi svoj blog, pa se Nika sicer z bloganjem ne ukvarja, je pa prišla na novo idejo – zamikalo jo je vloganje.

''Priznam, da bom kmalu izdala svoj prvi vlog. Ko sem bila pred kratkim v Barceloni, sem dobila idejo in to je zdaj v nastajanju. Čaka me še ogromno dela: pregled materiala, montaža … Verjetno bom prosila za pomoč nekoga, ki je bolj podkovan na tem področju. Se pa zelo veselim. Mogoče bo sledil še drugi, tretji … nikoli ne reci nikoli (nasmeh),'' nam je zaupala vedno nasmejana Nika, ki pa zase pravi, da ni ves čas na tekočem z modnimi trendi.

''Priznam, da nisem bila nikoli velika modna navdušenka, zato sem toliko bolj vesela, da pri večjih dogodkih, kot so videospoti ali kaj podobnega, vedno sodelujem z modnimi oblikovalci in s tistimi, ki so najmočnejši na tem področju. Ko sem doma, je v prvi vrsti udobje. Ko pa gre za nastop, pa je včasih treba malo potrpeti. Zgodi se, da imam kdaj tudi kakšen neudoben čevelj. Ampak si vedno rečem, da bom že zdržala. Saj veste ... za lepoto je treba potrpeti (nasmeh).''