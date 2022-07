Nikita v zanosu splezala na pokrov avtomobila in razjezila Damirja

Damir je svoje kandidatke najprej peljal na ježo, a je Melita izkušnjo želela odkloniti, saj se ji živali smilijo. Toda kmet je prav njo izbral prvo. Nikita je ježo popestrila z opernim petjem, izkušnja se ji je zdela kozmična. Po vseh dekletih se je opogumil še Damir, a je skoraj padel iz sedla, s konja pa so ga odnesla kar dekleta. Kmet je svojim dekletom nato naročil, naj operejo njegovega ljubega jeklenega konjička. Nikita se je tako vživela, da je splezala na pokrov, kmet pa se je razjezil in jo grobo spravil z njega. Damir: "To bo danes minus na izločanju."

Ruža zahteva odgovore

Milan je svoje dame po ruženju koruze peljal – v koruzo. Med trganjem storžev jih je nadzoroval, one pa so se zelo zabavale. V nekem trenutku je kmet Renato peljal na samo in Ruža je slišala, da naj bi ji laskal. Ruža: "Zdaj me že skrbi, ali bo izbral njo ali mene." Renata pa je želela izvedeti, kakšno mnenje ima Milan o njej, nakar ji je povedal, da je v redu, delovna in zanesljiva ženska, svoje odločitve pa še ni sprejel. Ko so kasneje pekli koruzo, si je Ruža zaželela biti sama z njim, da bi izkusila malo liške romantike. Na koncu so si izmenjali komplimente, kmet pa je napovedal, da je pred njim težek dan, ko bo moral eno izločiti.

Steli ni treba pakirati

Tomislavova dekleta bi morala spakirati, a je kmet Steli povedal, da ji tega ni treba. Pojasnil je, da lepo komunicirata, in dodal: "Srečen sem z njo in z njo želim nadaljevati." Antonija pa je komentirala: "Mislim, da je Tomislav padel na igro." Kasneje je Antonija Stelo prosila za pogovor, da bi se prepričala o njeni iskrenosti. Zdelo se ji je, da ji je Tomislav povedal, katero kandidatko bo izločil. Stela je razkrila, kaj ji je kmet zaupal glede nje in njunega prepira, Antonija pa je bila prepričana, da mu je Stela dala blagoslov za njeno izločitev. Povedala ji je, da je nima za prijateljico, saj ji ni izkazovala empatije, čustev in podpore.