Nikolina preseneti Adama s prvim poljubom

Adam in Nikolina sta prvič na skupni večerji normalno komunicirala. Ko je mož ženi v zahvalo podaril zapestnico, mu je namenila prvi poljub. Pravo nasprotje sta bila Lidija in Alen, ki sta se ves čas prepirala.

Skregana na skupno večerjo Pari so se pripravljali na tretjo skupno večerjo. Alen je med čakanjem dražil Lidijo, ki ji ni bilo všeč, da pred njo sedi v kopalnem plašču. Napovedala je, da bo pobegnila, če ga bo slekel. Že to je bilo preveč, ker nog ni hotel dati skupaj, a je povedal, da je v svojem stanovanju. Lidija se je spraševala, kaj se mu podi v glavi. Kasneje mu je povedala, da je klasičen prevarant, da se pretvarja, da je dobričina, in da je pasivno agresiven, poleg tega se boji njegovega norega pogleda. Alen jo je vprašal, kaj potem počne poleg njega, ona pa je povedala, da čaka na ceremonijo. Predlagal je, da gresta k psihologu, ki bi ocenil, kdo izmed njiju je psihično nestabilen, ona pa je dodala še test inteligence.

icon-expand Vse se je začelo s kopalnim plaščem. FOTO: POP TV

Nasmejana Adam in Nikolina Adam si je pred večerjo zaželel, da tokrat z Nikolino ne bi pritegnila pozornosti z izpadi, temveč z lepoto, zato sta se lepo uredila. Luka in Nadia sta opazila, da sta nasmejana in da Nikolina kar žari. Vsi so pogrešali Gordano in Dejana. Marinko ni razumel, da se nekdo zaradi ene malenkosti ne bori več, ampak enostavno odide. Starejšo Gordano je razžalostil pogled na dva prazna stola, ker je močno verjela v par, ki je odstopil prvi.

Alen in Lidija nadaljujeta s prepirom Lidija in Alen sta se začela kar pred vsemi prepirati, v prepir pa je žena vpletla Adama, in sicer zaradi ene njegove izjave. Slednji je menil, da se ga je lotila, ker mu je Alen bolj pri srcu. Alena izpad ni presenetil, ostali pa so malo čudno gledali. Videlo se je, da so na njegovi strani. Nadia se je medtem zgražala, menila je, da Alen nima nobenega spoštovanja do Lidije. Lidija je Gordani in Nadii zaupala, kakšnih komentarjev je bila deležna med obiskom živalskega vrta. Gordana je ob tem povedala, da svojega Milana ne da, saj je ljubezniv človek, ki se v primerjavi z Alenom lepo obnaša.

icon-expand Dejan se je prišel poslovit in izpovedat. FOTO: POP TV

Dejan se poslovi od parov, Gordane ni bilo na spregled Parom se je nato pridružil Dejan, ki je povedal, da je Gordana šla domov. Zdelo se jim je lepo, ker jih je prišel pozdravit, Gordani pa so nekateri zamerili, ker tega ni storila. Adam je prisedel in ga začel spraševati o njunem razhodu. Dejan je spet poudaril, da ga občutek nikoli ni prevaral, Adama pa ni krivil za razplet njune zgodbe. Poudaril je tudi, da se mu zdi smešno, ker Gordana noče več imeti opravka z njim, saj se razume z vsemi svojimi bivšimi dekleti.

Adam dobi prvi poljub Adam je Nikolino povabil na pogovor na štiri oči. Ocenil je, da sta v primerjavi z ostalimi pari vzpostavila normalno komunikacijo. Nikolina se je strinjala, češ da je Adam super in družabna oseba, pogrešala je le malo več smeha in šal. On ji je polaskal, da je najlepša med dekleti, poleg tega se ji je zahvalil, da je njemu in sebi dala drugo priložnost, nato pa ji je podaril zapestnico s srcem. Zaradi tega sta bila znova v središču pozornosti, a v pozitivnem smislu. Nikolina pa se mu je zahvalila s poljubom na lice.

icon-expand Prvi Nikolinin poljub FOTO: POP TV