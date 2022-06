Nikolina želi dokazati, da v resnici ni tako hudobna

Nikolina je priznala, da se je neprimerno obnašala do Adama, a časa ne more zavrteti nazaj. Gordana se je po začetniškem vznemirjenju povsem ohladila do Dejana, Nadio pa preganja preteklost.

Ostajata tudi Valentina in Marinko Valentina in Marinko sta bila še zadnji par, ki sta morala obelodaniti svojo odločitev, ali naj ostaneta v Poroki na prvi pogled. Strokovnjaki so pred tem ocenili, da je Valentina prevelik izziv za Marinka, a da se bo tudi on v nadaljevanju sprostil in pokazal svojo samozavest. Oba sta se odločila ostati. Valentina je povedala, da odločitev ni bila težka, saj ima Marinka kot prijatelja zelo rada. Strokovnjaki so napovedali, da je pred pari težja faza skupnega življenja, v kateri bodo morali znati prisluhniti drug drugemu, se razumeti, se prilagajati, biti odprti in spoštljivi drug do drugega.

icon-expand Marinko in Valentina nadaljujeta skupno pot. FOTO: POP TV

Lidija se vrne k Alenu Pari so se nato vrnili v stanovanja, sameval je le Alen. Alen: "Kaj mi bo žena? Naj gre, kamor hoče." Lidija je potožila, da jo je motilo zasliševanje zaradi prepira med njo in možem. Pred vrnitvijo k Alenu se ni počutila dobro in si je vzela več časa za meditacijo. Nato se je le prikazala na Alenovih vratih in oba sta se strinjala, da je bil pogovor s strokovnjaki poln dobrih nasvetov. Lidijo pa je zmotilo, ko je Alen izjavil, da ni razumel polovice vsega, kar so povedali. Alenu se je kljub temu žena zdela drugačna, presenečen je bil nad nasmehom in očesnim stikom med pogovorom.

icon-expand Alenu se je Lidija zdela drugačna. FOTO: POP TV

Nikolina prizna, da se je neprimerno obnašala Adam je Nikolini zaupal, da se je želel posloviti, a se je odločil ostati, ker je to zanj nova življenjska izkušnja. Nikolina je presenetila z izjavo: "Vem, da sem reagirala na svoj način in da sem včasih trmasta. Skratka, vsa čast, da to prenašaš." Hotela je dokazati, da v resnici ni tako hudobna. Adam je povedal, da sta veliko bolj odprta, in zdelo se mu je, da se je Nikolina malce umirila. Na pikniku je znova priznala, da se je neprimerno obnašala, da pa časa ne more zavrteti nazaj. A je kmalu zatem spet povedala, da ne čuti nobene kemije, s tem pa želje, da bi ga poljubila. Adam je po pikniku spet ugotavljal, da je komunikacija med njima slaba in da se mu Nikolina noče odpreti.

icon-expand Nikolina se želi pokazati v pravi luči. FOTO: POP TV

Gordana se je ohladila Gordana je čakala, da se bo Dejan po pogovoru pred strokovnjaki želel pogovoriti o njenih kritikah, a tega ni storil. Upošteval je njeno željo, da ne govori v postelji, oziroma da jo pusti spati. Gordana je naslednji dan povedala, da je začetniško vznemirjenje izginilo, da so na dan privrele težave, zaradi katerih se je popolnoma ohladila do moža. Dejan je dodal, da zaradi tega ni več nežnosti med njima. Za Gordano so bili fizični stiki zaradi vseh težav nemogoči. Mimogrede sta tudi razkrila, da jo Dejan spominja na njenega bivšega fanta in da se je zato malo ustrašila.

icon-expand Gordana si ne želi več Dejanove bližine. FOTO: POP TV

Valentina noče pokvariti lepega odnosa Valentina je Marinku zjutraj skuhala kavo, ker ga je želela presenetiti. Po pogovoru s strokovnjaki se ji je zdelo, da bi se njuno prijateljstvo lahko razvilo v kaj več, veselila se je njunega nadaljnjega druženja. Marinko je tudi povedal, da si želi njenih poljubov. Ugotavljal je: "Mislim, da Valentini res postajam všeč." Naznanil je, da bo naredil prvi korak, da pa mu mora njegova žena najprej dati znak, da si to res želi. Ko ga je razveselila s kosilom, ji je povedal, da se še z nobeno izbranko ni tako razumel in se z njo dopolnjeval. Ko pa jo je vprašal glede nadgradnje njunega odnosa, je Valentina povedala, da si ga ne želi pokvariti. Marinko je malce razočarano povedal, da tudi sam ne želi hiteti, saj da se ima super.

icon-expand Marinko bi šel korak dlje. FOTO: POP TV

Milan namerava s pozornostmi zapeljati Gordano Gordano je zanimalo, ali namerava Milan spremeniti svoje navade v skladu z nasveti strokovnjakov. Milan jo je spomnil, da je zjutraj dal pobudo za sprehod, s svojo pozornostjo jo namreč namerava tudi zapeljati. Pa jih je slišal, da ga mora vedno čakati, tudi zjutraj, da se zbudi. Gordani je povedal, da ga lahko vedno zbudi in povabi na kavico. Dodal je še, da se je zaradi ljubezni pripravljen spremeniti, zdelo pa se mu je, da sta usklajen par.

icon-expand Milan jih je spet poslušal. FOTO: POP TV

Mislim, da veliko skriva' Luka in Nadia sta šla na tek, da bi se malce pozabavala in nasmejala. Nadia je povedala, da je bolj sproščena, odprta in zadovoljna. Luka pa je spoznal, da ima ob sebi dve Nadii, ena se trudi izkoristiti vse, kar ji življenje ponuja, drugo pa zadržuje preteklost. Slednja mu tudi ne pusti blizu. Luka: "Mislim, da veliko skriva. Včasih kaj, kar bi morala reči, zavije v celofan, potem pa je tvoja stvar, kdaj ga boš odvil in dojel. Težko je, res težko." Primerjal jo je z otrokom, ki kuka k sosedu čez ograjo, potem pa se spet skrije.

icon-expand Nadia se boji odpreti Luku. FOTO: POP TV