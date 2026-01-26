'Nimam konkurence, poglejte me!'

Sanjska moška Hrvaške Karlo in Petar sta spoznala del kandidatk, ki se bodo borile za njuni srci. V prvi epizodi je voditelj Marko Vargek napovedal razburljivo dogajanje in presenečenja, ki se začnejo že od samega začetka. Večji otok, več deklet, več zmenkov, več epizod, a tisto, kar ostaja enako, sta dva sanjska moška, je povedal voditelj.

"Rad bi našel nekoga, s katerim bom do konca življenja. Od šova pričakujem veliko, zelo sem vznemirjen! Če pride prava oseba zame, sem se seveda pripravljen ustaliti," je sporočil Karlo, ki ni skrival solz, ko se je spominjal velike družinske tragedije, ki mu je zaznamovala življenje.

Ob njem je tremo, a tudi veliko vznemirjenje kazal Petar: "Verjamem, da zame obstaja prava oseba, le najti jo moram. Ljubezen se zgodi, ko jo najmanj pričakuješ. Trudil se bom biti do deklet čim bolj iskren, spontan in duhovit." Da bi jima že na začetku nekoliko začinil dogajanje, je voditelj razkril, da ju spoznavanje z dekleti čaka takoj – na prvih hitrih zmenkih. Po srečanjih sta morala na kraju sprejeti nekaj ne ravno lahkih odločitev - komu dati vrtnico in koga poslati domov.