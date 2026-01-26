Naslovnica
Film/TV

'Nimam konkurence, poglejte me!'

Ljubljana, 26. 01. 2026 20.59 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Na VOYO je prišla težko pričakovana peta sezona šova Sanjski moški Hrvaške. Že prva epizoda je ponudila prve metuljčke v trebuhu, šok in znan obraz, ki ga eden od sanjskih moških sploh ni pričakoval, bizarna vprašanja, veliko smeha, pa tudi številne fizične aktivnosti.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

Sanjska moška Hrvaške Karlo in Petar sta spoznala del kandidatk, ki se bodo borile za njuni srci. V prvi epizodi je voditelj Marko Vargek napovedal razburljivo dogajanje in presenečenja, ki se začnejo že od samega začetka. Večji otok, več deklet, več zmenkov, več epizod, a tisto, kar ostaja enako, sta dva sanjska moška, je povedal voditelj.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

"Rad bi našel nekoga, s katerim bom do konca življenja. Od šova pričakujem veliko, zelo sem vznemirjen! Če pride prava oseba zame, sem se seveda pripravljen ustaliti," je sporočil Karlo, ki ni skrival solz, ko se je spominjal velike družinske tragedije, ki mu je zaznamovala življenje.

Ob njem je tremo, a tudi veliko vznemirjenje kazal Petar: "Verjamem, da zame obstaja prava oseba, le najti jo moram. Ljubezen se zgodi, ko jo najmanj pričakuješ. Trudil se bom biti do deklet čim bolj iskren, spontan in duhovit." Da bi jima že na začetku nekoliko začinil dogajanje, je voditelj razkril, da ju spoznavanje z dekleti čaka takoj – na prvih hitrih zmenkih. Po srečanjih sta morala na kraju sprejeti nekaj ne ravno lahkih odločitev - komu dati vrtnico in koga poslati domov.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

"Nimam konkurence. Mislim, poglej me," je dejala ena izmed kandidatk, druga pa dodala: "Rada dominiram. Od sanjskega moškega bom vzela vse, ne le vrtnice." In kaj vse se je zgodilo v prvi epizodi? Prvi metuljčki v trebuhu, šok in znan obraz, ki ga eden od sanjskih moških sploh ni pričakoval, bizarna vprašanja, veliko smeha, pa tudi številne fizične aktivnosti.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

anabanana
26. 01. 2026 21.39
🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐 družbeno omrežje
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469