Nina Ivanič: Največji izziv je bilo upodobiti slabo igralko

Govorili smo z nekaj igralci, ki jih v Têlenoveli lahko spremljamo in kot prva je prednost dobila Nina Ivanič , igralka, ki jo že vrsto let spremljamo na televizijskih ekranih. Je igralka, ki ji je popolnoma jasno, kako se posname serijo ali nadaljevanko, a to ni bilo dovolj za vlogo Tanje, ki jo je prevzela v novi seriji. Ne, tu je namreč igrala igralko Tanjo, ki pa ni najboljša igralka. In prav to je bil Ninin največji izziv te vloge. Kako igrati, da si slab igralec? Težko, pravi Nina, a vseeno, njej je to uspelo.

Ničkolikokrat smo skozi zgodovino slovenske televizije slišali, da Slovenci nismo smešni, da je naš jezik okoren in da se ne znamo delati norca iz samega sebe. A zdaj je tu Têlenovela , ki je dokazala nasprotno. Serijo je po tem, ko si jo ogledaš kar malo težko opisati, ker se zdi, da je to nekaj povsem novega na slovenskih tleh. Têlenovela je komedija, polna preobratov in hudomušnih vložkov, ob katerih gledalec ne more ostati ravnodušen. Je satirični vpogled v nastajanje televizijskih vsebin.

"To mi je pravzaprav pri tem snemanju nekako predstavljalo največjo oviro. Ker najlažje je samo pretiravati in se preveč mučiti. To je brez veze. Saj se vidi, da 'kao' ne znam igrati, ampak to je na prvo žogo. Te nianse, da se vseeno vidi, da hočeš igrat, da hočeš biti naraven, da hočeš biti dober, ampak da gledalci vseeno rečejo, no tole pa ni bilo nekako dobro. Hkrati pa ne vemo, zakaj se nam zdi, da ni dobro. To mi je res predstavljalo največji izziv," je za naš portal povedala Nina in dodala: "Pomembno se mi je zdelo, da ne pretiravaš, da ne greš v neko obupno igro. Je pa ta formati serije takšen, da smo ravno iskali ta absurd. Tudi če si šel malo čez, ni bilo težav, ker se je ravno to iskalo."

Nina pravi, da so bile v seriji jasno postavljene vloge, točno so vedeli, kaj producenti in režiserji iščejo, zato ni bilo 'psihologiranja okoli likov, ni bilo njihove preteklosti in poglabljanja v njiihove osebnosti,'kot je povedala Nina.