Nina Pušlar v Delovni akciji

V današnjem delu oddaje Delovna akcija bo Ana Praznik spoznala družino iz Celja: Romana , Ano in njuno petletno hčerko Laro . Zdravniki so očetu še pred hčerkinim rojstvom uspešno odstranili tumor na možganih, Larina mama pa je po porodu trpela za hudo obliko poporodne depresije. Bojan se ob koncu druge sezone Delovne akcije odloči temeljito prenoviti hišo družine Dolar. Takoj postane jasno, da je uresničitev njegovega gradbenega načrta zelo zahtevna. Lari, mali zaljubljenki v glasbo, pa Ana uresniči največjo željo, ko v duetu zapoje s svojo najljubšo pevko Nino Pušlar .

''Bila sem vznemirjena, ker sem vedela, da jo mala Lara obožuje, in imela sem občutek, da bo to noro presenečenje. In res je bilo,'' je povedala Ana Praznik. Ko je simpatična Nina Pušlar izvedela za dekličino željo, ni niti malo oklevala in je deklico povabila v studio.

''Povedali so mi, da je Lari všeč moja glasba in da bi ji srečanje z mano veliko pomenilo. Bila sem vesela, da smo našli nekaj časa med snemanjem plošče in kupom mojih nastopov ter deklico gostili v studiu, čeprav je bilo to ob uri, ko bi najbrž morala že spati (spontan smeh). Pokazali smo ji, kako delamo, kako nastaja novi album, in veselje na njenem obrazu je bilo res lepo videti,'' je spomine na nedavno čustveno srečanje obujala Nina.

To srečanje je Lari res veliko pomenilo, Ana pa dodaja, da je nekaj najlepšega na svetu, če lahko otroku uresničiš željo: ''Po navadi otroci, ki sodelujejo v Delovni akciji, namreč nimajo neuresničljivih želja, saj jim življenje narekuje, da so zadovoljni z malim. Zato jim še z večjim veseljem uresničim želje.''

Več utrinkov s srečanja v priloženi fotogaleriji: