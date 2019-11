"V dvoje je bila prva tovrstna serija, ki je odprla pot VOYO originalom. Po prvi sezoni nisem pričakoval, da bomo s serijo kadarkoli nadaljevali, zdaj smo pa že pri tretji, in sicer zadnji sezoni. Sam nisem oboževalec serij, ki se vlečejo čez nešteto sezon, tako da sem zadovoljen, da zaključujemo s tretjo sezono in gremo novim idejam naproti. Da je serija presegla svoje prvotne okvirje in bo predvajana tudi na televiziji, v osrednjem terminu, pa samo pomeni, da smo kot ekipa lahko ponosni na doseženo in na odlično popotnico, ki nam jo prav ta referenca daje," je za 24ur.com povedal režiser Luka Marčetič, ki v seriji V dvoje igra tudi enega od dveh glavnih likov - Aleša.

Glavna lika Aleš in Sandi (Niko Zagode) uverturo zgodbe v tretji sezoni pričneta z obletnico mature, kjer spoznata, da sta edina, ki iz svojega življenja še nista naredila nič. Situacija se začne zapletati, ko na obletnici po dolgem času srečata staro simpatijo, za katero sta zmotno mislila, da je umrla.

Druga sezona na Kanalu A

Še preden bomo priča epilogu ene izmed najbolj priljubljenih serij, ki se dotika življenjskih odnosov, ljubezenskih zvez in nepredvidljivih situacij, si bo moč osvežiti spomin ob drugi sezoni na Kanalu A. Prve epizode bodo tako predvajane 26. in 27. novembra, pred UEFA Ligo prvakov, ob 20. uri, nadaljevanje pa si bo moč ogledati v enakem terminu, 10. in 11. decembra.