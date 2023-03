Nizozemci skakali s sedežnice in lovili padli telefon

Na začetku leta 2021, ko so v državi veljale stroge omejitve za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, je življenje teklo v počasnejši prestavi, ne pa tudi na skrajnem severozahodu Slovenije. Običajnih turistov zaradi epidemioloških razmer ni bilo, je pa več sto ljudi vseeno napolnilo namestitvene kapacitete v Bovcu. Uporabljali so tudi bovško letališče, kjer so postavili šotore in opremo.

Šlo je za projekt ameriške produkcijske hiše, ki si je za snemalni lokaciji izbrala smučišče Kanin in kobariški Stol. "V tem primeru je šlo res za režiserja svetovnega kova, zato me je zanimalo, zakaj je za snemanje teh akcijskih prizorov izbral prav Kanin, čeprav je po svetu veliko gora in tovrstnih lokacij. Kar dolgo časa si je ogledoval teren, prišli so že avgusta leto pred tem. Odgovoril je, da gre za izjemno in spektakularno goro v smislu velikih kontrastov – previsov, skal, prepadov, okna v Prestreljeniku. Da gre za izjemno naravno kuliso in zato ga je Kanin očaral," je direktorica kaninskega smučišča Manuela Božič Badalič za 24ur.com povzela besede znanega hollywoodskega režiserja Simona Crana .

In to je tisto, kar privablja tudi ostale produkcijske hiše. Tam je bilo posnetih že nekaj oglasov, posnetke s Kanina so že uporabile tudi glasbene skupine, našteva. "Snemalne ekipe velikokrat pridejo, največkrat želijo zgodaj zjutraj ali pa proti večeru, saj so sončni vzhodi in zahodi nekaj najlepšega. Mi pripravimo progo, običajno so na voljo teptalci z osebjem. Potem naredimo fakturo in za zdaj moram reči, da smo imeli z vsemi temi hišami korektne odnose, ni bilo nobenih težav s plačilom, " opiše.

Krožno kabinska žičnica, ki potnike dvigne na 2202 metra nadmorske višine, ima namreč kar štiri postaje: poleg vstopne (A) in izstopne (D) še dve vmesni (B in C).

Po navadi gre namreč izredni zagon žičnice ob okoli petih zjutraj: "Mi sicer gondolo ob normalnem obratovanju zaženemo ob osmih, kadar pridejo sodelavci prej, pa jo zaženemo kot izredni zagon. Na postaje moramo postaviti ljudi, da vsi varno pridejo na vrh. Izredni zagon naše gondole stane 800 evrov. Pot je dolga šest kilometrov, porabi se veliko električne energije, dejansko je treba imeti toliko delavcev poleg. Ni namreč nobene razlike, ali vozimo žičničarje ali smučarje, to je vedno enako – ko naprava obratuje, mora biti varna in mora biti prisotno osebje," pojasni.

Zneski pa se lahko zelo razlikujejo: "Če pridejo snemat samo oglas in pride tam do deset ljudi, potem ne gre za velike zneske. Ta večji film pa je bil čez 100.000 evrov, tudi zato, ker je trajal več kot dva meseca."

Ob tem poudarja, da Kanin ni samo smučišče: "Je zelo iskana zimska kulisa med filmarji in tudi zelo obljuden kot jamarska meka, saj vemo, kaj vse se skriva spodaj. Tukaj so tudi oddajniki za televizijo in telefonijo, do katerih je treba prav tako priti in jih vzdrževati, sicer bo Posočje v informacijskem mrku. In pa poletna sezona nasploh, tako da odločitev, zakaj vlagati v Kanin, po mojem mnenju ni tako težka."

Nizozemci skakali s sedežnice

Na začetku februarja je tam prizore za akcijski film snemala nizozemska ekipa, prihodnji teden prihaja še ena tuja snemalna ekipa. "Nizozemci so snemali na Prevali, tri dni so bili tukaj. Kaskader je denimo skakal s sedežnice, saj je v filmu prizor, ko nekomu pade telefon dol. Na sedežu pred njim je sedel snemalec, kaskader pa je skakal nad točno določenim mestom, kjer je bila spodaj blazina, ki so jo pripeljali gasilci," opisuje.