Noč čarovnic se konča – pa se res?

Štiri leta po dogodkih iz prejšnjega filma Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) živi s svojo vnukinjo Allyson (Andi Matichak) ter zaključuje pisanje svojih spominov. Michaela Myersa od takrat ni bilo več na spregled, Laurie pa je odločena, da njegov duh ne bo več določal in usmerjal življenja nje in njenih najbližjih. A že sam začetek filma ponudi, da mladega Coreyja Cunninghama (Rohan Campbell) obtožijo umora dečka, ki mu je bil varuška, kar sproži nov val nasilja. Coreyja nadlegujejo in zbadajo njegovi vrstniki, sam pa se medtem ljubezensko zaplete z Allyson ter začuti zle slutnje, ki vodijo v nepremišljena dejanja. Laurie se z njuno zvezo ne strinja, saj je prepričana, da ga vodi zlo. Kar jo pripelje do tega, da se bo morala prav s tem zlom soočiti kot še nikoli do zdaj in ga enkrat za vselej poslati k vragu ...

"Nikoli nisem imela občutka, da delam korake nazaj, če posnamem kakšno grozljivko, četudi jih ne maram, vedno uživam, ko jih snemamo," je pred kakšne četrt stoletja ugotavljala Curtisova, ki se je zdaj še sedmič vrnila v vlogi Laurie Strode. Igralko, ki bo konec novembra dopolnila 64 let, morajo zaradi njene naravne, prav nič po hollywoodsko popravljene lepote za vlogo celo nekoliko "postarati". Tako do samega konca ostane tisti ključno-vezni lik, ki vsej zadevi, sploh v primeru morilca Myersa in neporavnanih računov z njim, daje smisel in nas pripelje do sklepnega dejanja te 45-letne sage.