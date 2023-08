'Noč je bila grozna. Mislim, da še ni predelal nekih stvari iz preteklosti'

Prišel je tudi ta dan! Ivan se je odločil, katero dekle bo poslal domov, in vsem je bilo jasno, za katero se bo verjetno odločil . "Vem, katero bom izločil, ni mi vseeno, ampak ..." je govor začel mladi Ivan. Dona je razkrila, da jo Ivan skrbi in da ga je težko oceniti, a je vseeno izrazila željo, da bi rada ostala na njegovi kmetiji. Enako sta povedali tudi Gabrijela in Vanja . "To je vse lepo in prav, a eno moram vseeno izločiti," je povedal Ivan.

"Vanja, ti zapuščaš mojo kmetijo," je rekel Ivan. "Zelo sem zadovoljna sama s sabo. Ivan je super dečko," je rekla Vanja in se poslovila od deklet in Ivana. Gabrijela in Dona sta odšli domov z Ivanom. Gabrijela in Ivan sta bila zelo utrujena, zato sta hitro zaspala, Doni pa je postalo dolgčas in ju je želela zbuditi. "Tako zelo mi je bilo dolgčas, da sem na koncu strmela v svoj mobitel. Noč je bila grozna." To je povedala tudi Ivanu in ga obtožila, da zanjo sploh ne kaže interesa. "Hotela sem ti dati priložnost, ampak te ne morem vleči za rokav." Prosila ga je celo, da se okoli nje bolj angažira, naj pokaže, da mu ni vseeno. "Mislim, da še ni predelal nekaterih stvari iz preteklosti," je zaključila Dona.

Tudi pri Zvonku je bilo zanimivo. Dekletom je dal nalogo, da zemljo pripravijo na sajenje breskev. Hotel je videti, če znajo kopati. "On potrebuje žensko, ki bi zanj delala," je komentirala Brankica, ki se je z zemljo znašla odlično, prav tako kot njena kolegica Smilja. "Odločil sem se z njima posaditi nekaj breskev, da bi ena od njiju lahko čez nekaj let obirala njene sladke sadeže." A Smilja nad delom, čeprav ji je šlo od rok, ni bila navdušena. "Če bo še naprej tako, bom sama spakirala in odšla." In Branka? Ona je zadovoljno zaključila, da z veseljem ostane in z Zvonkom obira plodove njihovega dela.