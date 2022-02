Nočna mora, ki vodi k srečanju s samim seboj

Stan je v svojem bistvu pravzaprav pokvarjen slepar in povzpetnik, ki se na podlagi lastnih travm ter predpostavk iz otroštva in mladosti odloči, da bo v življenju uspel, četudi bo moral pri tem iti čez vse, celo čez trupla. Sprva je prisiljen poprijeti za umazana dela, dokler ne dobi priložnosti po novih znanstvih in se nauči obrti, ki ga zanima – napovedovanja prihodnosti ter vpogleda v človeško dušo in preteklost. Po možnosti s prevarami in nekoliko sreče. Začne se učiti od vedeževalke Zeene ( Toni Collette ) in njenega moža Peta, ki ima težave z alkoholom.

Medtem se spoprijatelji z Molly (Rooney Mara), ki ji obljubi "svet in vse na svetu", zato jo kmalu mahneta po svoje, on predvsem z mislimi o kupih denarja in povzpetništvu na družbeni lestvici. Zato začneta kmalu nastopati pred vplivnimi in bogatimi v razkošnem hotelu v Buffalu, potem pa njuno točko prekine psihoterapevtka Lilith Ritter (Cate Blanchett), ki ju skuša razkrinkati, a se Stan komaj izmaže iz zoprne situacije. Bogati sodnik Kimball ju poprosi, da bi jima z ženo pomagala stopiti v stik s pokojnim sinom, čemur Molly nasprotuje, a Stan vseeno privoli. Ritterjeva pa se ponudi, da bo Stanu z informacijami pomagala manipulirati s sodnikom. Lilith vmes Stana zvabi na svoj terapevtski stol, na katerem ji prizna svoje travme in občutke krivde, ki ga prevevajo, ker je ubil očeta in tudi svojega mentorja Peta. Molly medtem pogreša svojo nekdanjo klapo iz potujočega cirkusa, ki ju obišče v njunem hotelu, Zeena pa Stanu napove slabo prihodnost, a ji ta noče verjeti.

Ko dobi od Lilith ponudbo za sestanek z neverjetno previdnim in doslednim bogatašem Ezro Grindlom (Richard Jenkins), je pač ne more zavrniti. A ta ga najprej priklopi na detektor laži, da bi se prepričal, ali je zares to, za kar se izdaja, ali je pravi mentalist, ali zna brati misli in ali je morda v stikih z onostranstvom. Spet ga rešijo informacije Ritterjeve, v katero – tako se zdi – se usodno zaljubi, posledično pa se ohladijo njegova čustva do Molly. Občutek je, da njun načrt deluje: prave informacije vedno pridejo prav na pravem mestu in ob pravem času. "A če ujeziš prave ljudi, se svet hitro zgrne nate," Samu zaupa Lilith, ki mi razkrije svoje brazgotine. Zaupa mu modrost, da se mimogrede "zgodi življenje, s katerim se moraš soočiti". Pravzaprav se je treba soočiti z njegovimi posledicami.