Nočno druženje Ksenije in Damirja: nova simpatija ali le prijateljstvo?

V srbskem resničnostnem šovu Bar, ki ga lahko spremljate na VOYO, se znova iskri. Po nekaterih ljubezenskih trenutkih med tekmovalci se zdi, da je šov rodil novo simpatijo, tokrat med Damirjem Tepavacem in slovensko predstavnico v šovu Ksenijo Kranjc. Njuno prijateljstvo se je v zadnjih dneh precej razvilo, to pa so poleg gledalcev opazili tudi preostali tekmovalci in celo voditeljica šova Jelena Nikolić.

Masaže, zbadanje in nočno druženje

Odnos med tekmovalcema so pričele oblikovati prijateljske masaže, pri katerih je Damir Kseniji pomagal odvozlati vozle, ki so nastali zaradi dela in življenja v Baru. Ksenija se je ob tem pošalila, da so bolečine v hrbtenici povezane z njenim sitnim obnašanjem, Damir pa ji je odgovoril, da si to ona zgolj misli in da je prestara, da bi bila "sitna deklica", kot se je poimenovala sama. Damirjeve roke pa niso bile aktivne zgolj podnevi.