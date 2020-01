Oskar nominacije: Kdo je letos kandidat za zlati kipec?

Lani je Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti oskarja za najboljši film namenila filmu Zelena knjiga režiserja Petra Farrellyja, ki je skupaj z Nickom Vallelongom in Brianom Curriejem dobil tudi oskarja za izvirni scenarij. Največ oskarjev, skupaj štiri, je pobral film Bohemian Rhapsody.

In kako kaže filmom, režiserjem, igralcem in igralkam letos?

Joker vodi z 11 nominacijami, tudi za najboljšega igralcaJoaquina Phoenixa in najboljšega režiserja Todda Phillipsa. S po desetimi nominacijami sledita IrecMartina Scorseseja in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu Quentina Tarantina, dobro se drži tudi film 1917.

Za najboljši filmi so nominirani:Ford v Ferrari, Irec, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu in Parazit.

Nominiranci za najboljšega režiserja: Martin Scorsese (Irec), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu) in Bong Joon Ho (Parazit).

V kategoriji za najboljšo stransko igralko so tako nominirane Kathy Bates(Richard Jewell), Laura Dern(Marriage Story), Scarlett Johansson(Jojo Rabbit), Florence Pugh (Little Women) in Margot Robbie (Bombshell).

Nominiranci za najboljšega stranskega igralca: Tom Hanks(A Beautiful Day in the Neighborhood),Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (Irec), Joe Pesci (Irec) in Brad Pitt(Bilo je nekoč ... v Hollywoodu).

Nominiranci za najboljšega glavnega igralca: Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix(Joker) in Jonathan Pryce (The Two Popes).

Nominiranke za najboljšo glavno igralko: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson(Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), Renee Zellweger (Judy).

Najboljši animirani film: Kako izuriti svojega zmaja 3, I Lost My Body, Klaus, Missing Link, Toy Story 4

Najboljša glasba v filmu: Toy Story 4, Rocketman, Breakthrough, Frozen 2, Harriet

Najboljši tujejezični film:Corpus Christi, Honeyland, Les Miserables, Pain And Glory, Parasite

Nominacije v številkah:

Joker – 11

Irec – 10

1917 – 10

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu – 10

Jojo Rabbit – 6

Little Women – 6

Marriage Story – 6

Parazit – 6

Ford v Ferrari – 4

Bombshell – 3

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja – 3

The Two Popes – 3

Harriet – 2

Honeyland – 2

Judy – 2

Pain and Glory – 2

Toy Story 4 – 2