Nominacije za Bourdaina tudi dobro leto po smrti

Neverjetna zapuščina in pečat, ki ga je svetu pustil 61-letni Anthony Bourdain, se nadaljuje tudi dobro leto po njegovi smrti. Milijoni njegovih privržencev ga pogrešajo od 8. junija lani, ko si je sodil sam v nekem francoskem hotelu.

Ob razglasitvi nominacij za televizijskem nagrade emmy, so ga zdaj posthumno nominirali za naj infomatitvno serijo ali oddajo ter za scenarij nefikcijskega dela za njegovo oddajo Anthony Bourdain: Parts Unknown.

Dokumentarne serije je posnel kar dvanajst sezon, med leti 2013 in 2018, kmalu potem, ko se je naTravel Channelu odvrtel zadnji del njegove serije Anthony Bourdain: No Reservations, ki je potekala med leti 2005 in 2012.

Oddaja Parts Unknown je prejela tudi nominacije za mešanje zvoka, kinematografijo in montažo, pred tem pa v letih 2013 do 2014 štirikrat prejela emmy za najboljšo serijo.

Bourdain je zadnjo epizodo posnel v Strasbourgu, tik pred 62. rojstnim dnem, našli pa so ga 8. junija, obešenega v njegovi hotelski sobu v Le Chambardu. Zadnje sezone je posnel zgolj eno epizodo, preostale dele pa so napolnili s komentarji tistih, ki so ga poznali, najboljšimi odlomki in ostalimi spomini nanj in njegovo impresivno kariero.