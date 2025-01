Nominacije za oskarje bosta razkrila igralca Bowen Yang in Rachel Sennott.

Znano je, kdaj bodo razkrili seznam nominirancev za oskarje. Dogodek, ki ga bosta povezovala igralca Bowen Yang in Rachel Sennott , se bo odvil 23. januarja v jutranjih urah za prebivalce Združenih držav Amerike in popoldanskem času za prebivalce stare celine. Igralca bosta razkrila nominirance v 23 kategorijah, med katerimi bodo največ pozornosti najverjetneje pritegnile igralske kategorije ter boj za najboljšega režiserja in film.

Imena oskarjevih finalistov ne bodo razglasili v živo, temveč bo šlo za spletni dogodek. Kosila nominirancev kot praznovanja vseh tistih, ki se potegujejo za kipce, pa tokrat ne bo, so še sporočili iz Akademije.

Razglasitev nominirancev je bila zaradi uničujočih požarov prestavljena kar dvakrat, nekateri filmski ustvarjalci pa so izrazili, da bi bilo najboljše, če se podelitev zlatih kipcev sploh ne bi odvila, denar, namenjen organizaciji gala dogodka pa da bi bil namenjen žrtvam požarov. Organizatorji so kljub nekaterim neodobravanjem sporočili, da oskarji bodo, in sicer 2. marca že tradicionalno v gledališču Dolby v središču mesta angelov. Hollywoodski studii in ponudniki pretočnih storitev so medtem napovedali visoke donacije (več milijonov dolarjev) v odziv na nujne primere in prizadevanja za obnovo.

Kdo se bo boril za kipce? Filmski ugibajo, da se bodo med kandidati znašli filmi Emilia Pérez, Konklave, Brutalist in muzikal Žlehtnoba, pri tem pa opozarjajo tudi na filme Substanca, Anora, Dune: Peščeni planet, 2. del in A Complete Unknown.